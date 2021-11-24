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В Сестрорецке при странных обстоятельствах умерла трёхлетняя девочка

Следственный отдел по Курортному району Петербурга возбудил уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка.

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Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, сообщение об обнаружении трупа воспитанницы детского сада в квартире на Приморском шоссе поступило в дежурную часть полиции накануне в девять вечера. Приехавшие оперативники выяснили обстоятельства. По словам родителей, во второй половине дня у ребенка в детском саду заболел живот и появилась тошнота. В пять вечера дочку из садика после осмотра врача забрал папа, по дороге домой ее состояние ухудшилось. Врач скорой помощи, вызванной на дом, предложила госпитализацию, но родители ребенка написали отказ, решив понаблюдать еще за состоянием.

Около семи вечера девочке стало еще хуже, спустя 20 минут приехала бригада реанимации, но их действия уже не помогли ребенку — в половине восьмого они констатировали смерть.

Труп направлен в морг для установления причин гибели, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Комментарии (5)

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"...сообщение об обнаружении трупа воспитанницы детского сада в квартире на Приморском шоссе поступило в дежурную часть полиции накануне в девять вечера."

Таким текстом обычно пишут об убийствах.
Coulthard
Ну что, "понаблюдали" родители, закономерный итог, а могло бы ыбть всё иначе.
O-o!
ну и что странного? что, дети не болеют серьезными заболеваниями, которые требуют срочной врачебной помощи? и врач СП правильно оценил состояние?
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