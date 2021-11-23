Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии

Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на добровольное возвращение мигрантов на границе Белоруссии в страны происхождения и на поддержку ряда европейских государств. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕК.



«Вместе с учреждениями ООН мы окажем гуманитарную помощь нуждающимся. Мы продолжим наши дипломатические контакты с нашими партнерами», — заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 23 ноября.

В пресс-релизе также отмечается, что ЕС выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, оказавшимся в Белоруссии и на границе страны. Из этой суммы 200 000 евро направят в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Через организацию людям предоставят продукты, средства гигиены, одеяла и медикаменты. Оставшиеся 500 000 евро будут распределяться через другие партнерские организации ЕС.