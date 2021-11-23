Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии

Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на добровольное возвращение мигрантов на границе Белоруссии в страны происхождения и на поддержку ряда европейских государств. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕК.
«Вместе с учреждениями ООН мы окажем гуманитарную помощь нуждающимся. Мы продолжим наши дипломатические контакты с нашими партнерами», — заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 23 ноября.
В пресс-релизе также отмечается, что ЕС выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, оказавшимся в Белоруссии и на границе страны. Из этой суммы 200 000 евро направят в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Через организацию людям предоставят продукты, средства гигиены, одеяла и медикаменты. Оставшиеся 500 000 евро будут распределяться через другие партнерские организации ЕС.
Ранее «Фонтанка» писала, что Европейский Союз потратит 700 тысяч евро на экстренную помощь мигрантам на границе с ЕС.
Между тем постпред Белоруссии при ООН заявлял, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами.
На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.