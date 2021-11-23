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Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии

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Европейская комиссия направит до 3,5 млн евро на добровольное возвращение мигрантов на границе Белоруссии в страны происхождения и на поддержку ряда европейских государств. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕК.

«Вместе с учреждениями ООН мы окажем гуманитарную помощь нуждающимся. Мы продолжим наши дипломатические контакты с нашими партнерами», — заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 23 ноября.

В пресс-релизе также отмечается, что ЕС выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, оказавшимся в Белоруссии и на границе страны. Из этой суммы 200 000 евро направят в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Через организацию людям предоставят продукты, средства гигиены, одеяла и медикаменты. Оставшиеся 500 000 евро будут распределяться через другие партнерские организации ЕС.

Ранее «Фонтанка» писала, что Европейский Союз потратит 700 тысяч евро на экстренную помощь мигрантам на границе с ЕС.

Между тем постпред Белоруссии при ООН заявлял, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.

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Комментарии (5)

265055770
Дешево откупились. Эрдоган в 3000 раз больше получил.
Oleg_I
То есть они лично Луке 3.5 ляма евро переводят? ЕС в очередной раз выступает в роли туалетной бумаги.
So1nishko
Лично Лукашенко получит сколько-нибудь? Ну, за содействие в решении проблемы?
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