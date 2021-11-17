ЕС пообещал выделить деньги на помощь беженцам

Европейский Союз потратит 700 тысяч евро на экстренную помощь мигрантам на границе с ЕС.
«ЕС выделяет 700 тысяч евро на гуманитарную помощь уязвимым людям, оказавшимся на границе», — сообщается 17 ноября на сайте Европейской комиссии.
Деньги пойдут на закупку продуктов питания, одеял, лекарств, медикаментов и гигиенических товаров. Еврокомиссии указала, что готова предоставить дополнительное финансирование.
Еврочиновники также призвали обеспечить доступ гуманитарных организаций к беженцам, которые находятся на границе Польши и Белоруссии.
Постпред Белоруссии при ООН считает, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами.