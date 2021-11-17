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ЕС пообещал выделить деньги на помощь беженцам

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Европейский Союз потратит 700 тысяч евро на экстренную помощь мигрантам на границе с ЕС.

«ЕС выделяет 700 тысяч евро на гуманитарную помощь уязвимым людям, оказавшимся на границе», — сообщается 17 ноября на сайте Европейской комиссии.

Деньги пойдут на закупку продуктов питания, одеял, лекарств, медикаментов и гигиенических товаров. Еврокомиссии указала, что готова предоставить дополнительное финансирование.

Еврочиновники также призвали обеспечить доступ гуманитарных организаций к беженцам, которые находятся на границе Польши и Белоруссии.

Постпред Белоруссии при ООН считает, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (3)

f0ntan
И какая страна получит это финансирование для беженцев? Польша и Литва, которые этих беженцев к себе не пускают?
BrotherRabbit
То есть 700 тысяч - это вот то "финансирование", которое по мудрому мнению постпреда Белоруссии при ООН Польша и Литва "выкачивают из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами".
Причем, что характерно, делить это "финансирование" между мигрантами будут белорусские чиновники.
Kilrathi
Да-да-да, в первую очередь оказать Белоруссии финансовую поддержку аналогично Турции! ;)
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