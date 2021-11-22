Новая музыка ноября: Послушали за вас Adele, Noize MC, Anderson.Paak с Bruno Mars и других

Фото: криншот клипа youtube.com/Noize MC Поделиться Поделиться







В ноябрьском обзоре музыкальных новинок «отчет» Adele, остепенившиеся (но это не точно) панки IDLES, коллаборация Anderson.Paak и Bruno Mars, неизменно протестный Noize MC, последовательный андеграунд ансамбля «Спасибо» и две новые надежды независимой музыки — британской в лице Snail Mail и русской в лице Юлии Накаряковой.

Adele. 30

Мое знакомство с Adele началось случайно. В магазине «Союз», где я время от времени приобретал новые компакт-диски, в упаковку от какого-то шугейз-альбома по ошибке положили ее альбом «19». Я очень люблю такие неожиданные «подсказки», поэтому тут же поставил диск на полную громкость в клубе The Place, в котором тогда работал. В результате тут же образовался десяток фанатов юной и мало известной тогда артистки. Там было все — мелодии, страсть, новизна и, конечно, голос.

Не могу сказать, что я стал последовательным и неистовым фанатом Adele, но знание, что она присутствует в музыкальном ландшафте, определённо радовало. Я не следил специально за ее релизами, но когда они попадались в руки, обязательно их слушал и всегда получал ожидаемый эмоциональный результат.

С альбомом «30» все получилось иначе. Похоже, барышня растеряла по дороге практически все — и новизну, и страсть, и мелодии. Остался лишь голос. Сразу в нескольких рецензиях на эту пластинку промелькнула информация о том, что данная работа стала своеобразным творческим отголоском сложных семейных обстоятельств певицы. Дескать, через песни она изживала психологические травмы от эмоционально тяжёлого развода. Поэтому, как считают критики, альбом получился вымученным и неестественным. Возможно, это и так. Настолько глубоко я не закапывался, и если бы не прочитал этой информации, то ничего бы такого не почувствовал. Просто услышал немного уставшую Adele, возможно, испытывающую творческий (не жизненный) кризис.

На альбоме нет очевидных хитов, здесь толком не за что зацепиться. Но при прослушивании альбома не возникает ощущения напрасно потерянного времени. Это все еще музыка и это все еще великий голос, которым Adele пользуется бережно и, не расплескав, доносит его до нас.

Автор: youtube.com/Adele

IDLES. CRAWLER

Новые злые британцы уже не такие новые и, кстати, уже не такие злые. Предыдущие альбомы IDLES были образцом настоящего неистовства и актуализировали знаменитую фразу Punks Not Dead. Энергия коллектива била через край, агрессия зашкаливала, а песни при этом были сделаны настолько искусно, что ансамбль одинаково самоотверженно принимали и радикально настроенная молодежь, и британские гопники-отморозки, и самые высоколобые эстеты. Каждый, кто хоть немного ощущал себя в глубине души маргиналом, обязательно «ловил резонанс» с первых аккордов любой песни ансамбля. На новой пластинке расклад сил оказался не столь очевиден. Это, конечно, обозревательский штамп, но складывается ощущение, что «ребята повзрослели». Словно решили проверить, а можно ли так же эффективно доносить свои мысли, если двигаться не напролом, а чуть усложнить музыкальный и аранжировочный путь.



Теперь их песни проникают в сердце не напрямую, а через мозг. Кому-то такая трансформация покажется неуместной. А кому-то «зайдёт» еще эффективней. Я, например, в целом люблю, когда над музыкой можно пораскинуть мозгами. Но отчего-то именно в случае с IDLES ощущается нехватка их фирменной прямоты. Парни, если вы меня слышите, давайте уже обратно. Раньше с вами было интереснее.

Автор: youtube.com/IDLES

Snail Mail. Valentine

Lindsay Jordan — юная подписантка знаменитого лэйбла Matador, выпустившая на днях свой второй альбом под псевдонимом Snail Mail, имеет все шансы стать самой популярной альтернативной певицей этого года. Ее новый альбом посвящен любви во всех ее проявлениях, отсюда и название Valentine, и по форме это сборник лирических баллад.

Лирические баллады это вещь, как правило, невыносимо однообразная и скучная, но здесь все сделано изобретательно, хлёстко и осмысленно. И, в лучших традициях интеллектуальной альтернативы, почти не имея запоминающихся мелодий, альбому удается затянуть слушателя в свои сети окончательно и бесповоротно.

Если первая песня воспринимается как очередная туманная и размытая прелюдия ни о чем и ни к чему, то уже со второй Snail Mail напоминает самые лучшие образцы женского альт-рока девяностых и нулевых. И в данном случае это безусловный комплимент. Это такой великий музыкальный срез, который по непонятным причинам был утерян. Оказывается, не безвозвратно.

В песнях Lindsay Jordan есть мысль, нерв и вкус. А она сама обладает тем качеством, которое сложно определить: не столько талант, профессионализм или ум, сколько какая-то основательность и уверенность в том, что ты делаешь крутую музыку на века. Тех редких артистов, которые этим качеством обладают, как правило, можно распознать сразу. Здесь как раз тот самый случай.



Автор: youtube.com/Snail Mail

Silk Sonic. Evening With Silk Sonic

C момента знакомства с творчеством Anderson.Paak, я настолько трепетно к нему отношусь, что стараюсь не пропускать его релизы. Тем более новый проект представляет собой коллаборацию с еще одним звёздным артистом и постоянным героем таблоидов — Bruno Mars. Коллаборации — это интересно: в лучшие моменты неожиданные комбинации артистов позволяют им раскрыться в неожиданном качестве.



К сожалению, приходится признать, что Silk Sonic — это не тот случай. Слушая альбом, понимаешь, что артистам, безусловно, было очень комфортно вместе. Но этим ощущением абстрактной радости от сотворчества и ограничиваются все позитивные моменты альбома.

У мужчин получился добротный соул, классно спродюсированный, модный, обладающий грувом и драйвом, но при этом невыносимо скучный. Честно говоря, я даже не дослушал до конца. Если у кого-то из вас терпения окажется больше, расскажите обязательно — что там в конце? Возможно, все главные сокровища спрятаны именно там, а я просто плохой кладоискатель.



Автор: youtube.com/Bruno Mars

Noize MC. Выход в город



Ранний Noize MC был очень хорош как мастер кроссовера, умеющий бесшовно склеивать рок, рэп и приличную поэзию. Ключевой особенностью его первых альбомов было именно то, что «плясал» он от рэпа, и только в те эмоционально важные моменты, когда уже не хватало слов и битов, в дело вступали гитары. На последнем альбоме все происходит ровно наоборот. Сердцевина песен — это роковый заход, который только иногда «срывается» на речитатив. При этом мелодии на альбоме откровенно не задались. Ощущение, что слушаешь примерно одну и ту же песню. В совокупности с традиционно умелыми и образными текстами Ивана, все вместе превращается в тот самый стандарт, для которого было изобретено определение «русский рок». Тот самый знаменитый русский рок, в котором «торчат уши» авторской песни, которые лишь для порядка «обернуты» в рок-аранжировки.

Возможно, в меня сейчас полетят тяжёлые камни, но мне кажется, что Noize MC слишком увлекся трансляцией своей гражданской позицией. А он может делать вещи, гораздо глубже, чем песни социального протеста. И, кстати, действуя не в лоб, он способен воздействовать на умы гораздо более продуктивно.



Автор: youtube.com/Noize MC



Спасибо. Терпение



Группа, которая никогда не соберет стадионы, и в этом ее преимущество. Восхищает, что в нашей стране и в нашем музыкальном контексте все еще остается большое количество настоящих музыкальных маргиналов-энтузиастов. Группы, играющие пост-панк, пост-рок, хардкор, шугейз, в силу общего национального менталитета никогда не станут в России сверхпопулярными. У нас продолжат слушать шансон, ресторанный поп. У нас даже будут собираться толпами на кальян-рэп и на поп-панк, потому что гармонии там на самом деле выросли или из шансона или из попсы. А альтернативные ансамбли продолжат собирать до тысячи поклонников и вряд ли перешагнут этот барьер. Но для подобных коллективов гораздо важнее сохранить самоидентичность, творческую свободу и возможность находиться в зоне музыкального комфорта. Все эти общие слова в данном конкретном случае на сто процентов применимы к новому альбому группы «Спасибо» и ко всему их творчеству в принципе. Уверенный независимый альбом, сделанный с любовью. Слушается на одном дыхании. Сделан с тщательным вниманием к каждому нюансу и с понимаем, как именно отзовется тот или иной аккорд или словесный пассаж у аудитории. То есть группа четко представляет своего слушателя, а потому может говорить с ним на одном языке. Без переводчиков, без толкований, а следовательно, без каких-либо искажений, недомолвок и нежелательных трактовок. Музыка прямого воздействия и незамедлительного реагирования на нее.



Автор: youtube.com/Спасибо

Юлия Накарякова. Дураки

Когда-то у Юли Накаряковой был очень симпатичный и по-хорошему бестолковый и необязательный музыкальный бэнд Lemonday. Его очень любили ребята из СБПЧ и всячески рекламировали при каждом удобном случае. Их вообще любила вся интеллигентская петербургская тусовка. Но по большому счету песни ансамбля были такими «вещами в себе»: чтобы разобраться в них и начать получать удовольствие, было необходимо на уровне ДНК присутствовать в тогдашней клубной и барной концертной тусовке. Эта милая необязательность предсказуемо привела к тому, что Lemonday остановился в развитии. В таких проектах амбиции обычно вообще отсутствуют как категории мышления.

Однако в данном случае сказка оказалась гораздо интереснее. Из «гадкого утенка» — основательницы маргинальной группы для своих — Юлия Накарякова превратилась в яркую артистку и записала альбом, который по своей музыкальности, осмысленности, поэтике и общему достоинству выводит ее в безусловный топ нашей независимой эстрады.

Не возьмусь даже анализировать, что такого волшебного случилось и по каким именно рецептам приготовлена эта работа. Просто при прослушивании альбома ты ловишь столь редкое и столь радостное ощущение, что вот наконец опять в музыке случилось волшебство. И прямо сейчас с тобой этим волшебством поделились, и ты уже никогда не будешь прежним.



Автор: youtube.com/Юлия Накарякова – тема

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»