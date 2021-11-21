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Японские учёные: Дельта-штамм мог мутировать до смерти

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Быстро распространявшийся по Японии дельта-штамм коронавируса претерпел такое количество мутаций, что потерял способность воспроизводить свои копии. К такому выводу пришли ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты, сообщает РИА Новости 21 ноября со ссылкой на интервью главы исследовательской группы профессора Ицуро Иноуэ.

«По мере того как в нем (варианте коронавируса «дельта». — Прим. ред.) накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», — сказал Ицуро.

Наибольшим изменениям, по мнению ученых, подвергся участок A394V неструктурного белка nsp14. Он отвечает за способность коронавируса исправлять «ошибки», которые накапливались со временем.

Мнение о важности nsp14 подтвердил и коллега Ицуро, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано. Он отметил, что в случае повреждение белка nsp14 возможности коронавируса к размножению значительно сокращаются. Возможно, это одна из причин сильного падения числа новых заражений.

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Комментарии (13)

lenaF
Ну, гипотеза, конечно, интересная, но посмотрели мы — там спорно, на самом деле.
AlBerkut
Японский ковид, как истинный самурай, выбрал харакири? Как там, Хароми теко банзай (вечная жизнь императору, боевой клич камикадзе)?
Хауаю
После аварии на Фукусиме всё может быть. Радиация она такая. Японцы вот ещё радиоактивную воду в океан сольют скоро, так вообще все живое мутирует до смерти.
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