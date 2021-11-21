Японские учёные: Дельта-штамм мог мутировать до смерти

Быстро распространявшийся по Японии дельта-штамм коронавируса претерпел такое количество мутаций, что потерял способность воспроизводить свои копии. К такому выводу пришли ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты, сообщает РИА Новости 21 ноября со ссылкой на интервью главы исследовательской группы профессора Ицуро Иноуэ.



«По мере того как в нем (варианте коронавируса «дельта». — Прим. ред.) накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», — сказал Ицуро.

