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ВОЗ: Обстановка в лагере на белорусско-польской границе непростая, беженцы болеют

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Ситуация в логистическом центре Брузги как минимум непростая. Так обстановку охарактеризовал директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб 21 ноября, пишет РИА Новости. Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев.

«Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — цитирует информагентство Рокеншауба.

За последние дни из лагеря госпитализировали порядка 100 человек, в основном, с пневмониями и обострением сахарного диабета, сообщает РИА.

Беженцы регулярно пытаются прорваться на польскую сторону через границу. С 21 ноября Польша приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница», который находится вблизи лагеря беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военные могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (6)

Sergik7
5 штук зеленью у каждого было, чтобы переехать в германию. Но вот страховой медицинский полис забыли оформить.
Modest_5e4ce41f7533b
Поляки плачут от жалости, но границу держат.
МоняСидорофф
Да, обстановка не приведи Господь и обвиняют как всегда Россию!
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