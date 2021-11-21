ВОЗ: Обстановка в лагере на белорусско-польской границе непростая, беженцы болеют

Ситуация в логистическом центре Брузги как минимум непростая. Так обстановку охарактеризовал директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб 21 ноября, пишет РИА Новости. Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев.
«Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — цитирует информагентство Рокеншауба.
За последние дни из лагеря госпитализировали порядка 100 человек, в основном, с пневмониями и обострением сахарного диабета, сообщает РИА.
Беженцы регулярно пытаются прорваться на польскую сторону через границу. С 21 ноября Польша приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница», который находится вблизи лагеря беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военные могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.