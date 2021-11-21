ВОЗ: Обстановка в лагере на белорусско-польской границе непростая, беженцы болеют

«Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — цитирует информагентство Рокеншауба.

Ситуация в логистическом центре Брузги как минимум непростая. Так обстановку охарактеризовал директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб 21 ноября, пишет РИА Новости . Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев.

За последние дни из лагеря госпитализировали порядка 100 человек, в основном, с пневмониями и обострением сахарного диабета, сообщает РИА.



Беженцы регулярно пытаются прорваться на польскую сторону через границу. С 21 ноября Польша приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница», который находится вблизи лагеря беженцев.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военные могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.

