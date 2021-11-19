Польша закрывает железнодорожное сообщение с Белоруссией

Польша готовится запретить движение поездов через пункт «Кузница», рядом с которым находятся беженцы.
«Получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница"», — сообщает 19 ноября Госпогранкомитет Белоруссии.
Польская сторона пошла на такой шаг в ответ на миграционный кризис. Ранее Варшава официально пригрозила закрыть железнодорожное сообщение. С 9 ноября через «Кузницу» нельзя проехать и на автомобиле.
Накануне Владимир Путин заявил, что Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию.