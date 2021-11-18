Путин: Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию

Президент России считает, что западные страны давят на Белоруссию через миграционный кризис на белорусско-польской границе.



«Западные страны используют миграционный кризис как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — заявил 18 ноября Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, польские пограничники включают ночью сирены и применяют спецсредства против мигрантов. Президент РФ заметил, что ему жалко детей, которые оказались на границе.