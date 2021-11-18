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Путин: Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию

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Президент России считает, что западные страны давят на Белоруссию через миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Западные страны используют миграционный кризис как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — заявил 18 ноября Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, польские пограничники включают ночью сирены и применяют спецсредства против мигрантов. Президент РФ заметил, что ему жалко детей, которые оказались на границе.

Путин напомнил, что ЕС забывает про собственные обязательства.

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Комментарии (27)

Набеглов
Еще Госдеп Навального посадил. Специально чтобы давить на Россию.
Remington870
Ну для аудитории соловьиного помёта, этот бред зайдёт на пять баллов...
alexpv
Правильно, президент сказал, в ЕС плохие ребята, не хотят пропускать лукашенских мигрантов. А пусть проявит жест доброй воли и всех мигрантов к нам определит. На стройки народного хозяйста)
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