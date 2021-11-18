Премьер Польши предложил оплатить перелеты мигрантов на родину

Польша готова профинансировать возвращение на родину мигрантов, которые находятся у границы. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«Я считаю, что мы должны довести через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Ранее премьер Польши заявил, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе причастна Россия. Также он назвал виновным Александра Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о «пропаганде войны».