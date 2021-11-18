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Премьер Польши предложил оплатить перелеты мигрантов на родину

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Польша готова профинансировать возвращение на родину мигрантов, которые находятся у границы. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Я считаю, что мы должны довести через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее премьер Польши заявил, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе причастна Россия. Также он назвал виновным Александра Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о «пропаганде войны».

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (12)

260650801
Не для того их Усатый завозил, чтобы их цивилизованно по домам отправили! Не пройдет, господин, польский премьер! Не выйдет!
Guest1234
Он, наверное, не в курсе, что белорусские турагентства брали с каждого "туриста" залог в 1.5-3 тыс евро на случай, если он перейдет в нелегальный статус и его придется ловить и депортировать. Все уже оплачено Белоруссии самими мигрантами.
change_it
Новости дурдома: "Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о «пропаганде войны»."
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