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В Белоруссии заявили, что польские силовики поливали мигрантов пестицидами

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Польские силовики применяли пестициды и другие химические вещества против мигрантов на границе. Об этом 18 ноября заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе <...> дельтаметрина — он же пестицид — и иных», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Швед сообщил, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о «пропаганде войны». По его словам, «преступные действия польской стороны на границе совершены по прямому указанию или с согласия руководства Польши».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны давят на Минск через миграционный кризис на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что ему жалко детей-беженцев, которые оказались в этой ситуации.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
Много великих юмористов оставили этот мир. Острые шутки - опасны для авторов. Сатира исчезает как жанр. Хорошо, что есть белорусское чиновничество, - есть кому нас смешить каждый день.
Денеб
Лука врать не будет - таракан со стажем....
zonnek
Логично! Как тараканов-вредителей))))
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