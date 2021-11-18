В Белоруссии заявили, что польские силовики поливали мигрантов пестицидами

Польские силовики применяли пестициды и другие химические вещества против мигрантов на границе. Об этом 18 ноября заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.



«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе <...> дельтаметрина — он же пестицид — и иных», — сказал он (цитата по ТАСС).



Также Швед сообщил, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о «пропаганде войны». По его словам, «преступные действия польской стороны на границе совершены по прямому указанию или с согласия руководства Польши».

