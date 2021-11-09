Россия и Лукашенко. Премьер Польши назвал «виновных» в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе между двумя странами. Нашел он и российский след.



«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — сказал Моравецкий 9 ноября на заседании сейма (цитата по РИА Новости).

