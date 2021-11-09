Россия и Лукашенко. Премьер Польши назвал «виновных» в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе между двумя странами. Нашел он и российский след.
«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — сказал Моравецкий 9 ноября на заседании сейма (цитата по РИА Новости).
По мнению главы польского правительства, Лукашенко «специально привел десятки тысяч человек на границу». Премьер уверен, что президент Белоруссии «несет ответственность за то, чтобы эти люди [мигранты] вернулись в свои страны, туда, где им место».
Ранее сейм Литвы объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.