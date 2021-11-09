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Россия и Лукашенко. Премьер Польши назвал «виновных» в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Премьер Польши обвинил Россию и Лукашенко в миграционном кризисе на границе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе между двумя странами. Нашел он и российский след.

«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — сказал Моравецкий 9 ноября на заседании сейма (цитата по РИА Новости).

По мнению главы польского правительства, Лукашенко «специально привел десятки тысяч человек на границу». Премьер уверен, что президент Белоруссии «несет ответственность за то, чтобы эти люди [мигранты] вернулись в свои страны, туда, где им место».

Ранее сейм Литвы объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

«Фонтанка» писала, что в понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе между Белоруссией и Польшей. Вечером перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч человек, в том числе большое количество женщин и детей. Мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

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Комментарии (6)

VKuser488582
Лукашенко действует как мелкий гопник, который крутится перед большими дядями и провоцирует.
VKuser54628618
Упыри у власти-это страшно...
Wert
Ого, ссыкотно стало.
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