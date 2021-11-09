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Сейм Литвы ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

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Литовский сейм объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Ранее за введение ЧП выступило правительство страны, которое ожидало одобрения парламента.

«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы», — гласит сообщение в Twitter сейма, опубликованное 9 ноября.

Как отмечает Sputnik Литва, в парламенте 122 депутата проголосовали за введение ЧП, один выступил против, воздержавшихся не оказалось.

Режим чрезвычайного положения начнется 10 ноября и продлится месяц. Он будет действовать вдоль границы Литвы с Белоруссией, а также распространится на поселения иностранцев на территории центров их регистрации в Пабраде, Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

«Фонтанка» писала, что в понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе между Белоруссией и Польшей. Вечером перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч человек, в том числе большое количество женщин и детей. Мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

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Комментарии (2)

Danik
А почему нам это должно быть интересно?
Это как-то касается Питера?
Wert
Опа! Нежданчик. Батько не прощает пакостей.
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