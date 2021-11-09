Сейм Литвы ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

Литовский сейм объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Ранее за введение ЧП выступило правительство страны, которое ожидало одобрения парламента.
«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы», — гласит сообщение в Twitter сейма, опубликованное 9 ноября.
Как отмечает Sputnik Литва, в парламенте 122 депутата проголосовали за введение ЧП, один выступил против, воздержавшихся не оказалось.
Режим чрезвычайного положения начнется 10 ноября и продлится месяц. Он будет действовать вдоль границы Литвы с Белоруссией, а также распространится на поселения иностранцев на территории центров их регистрации в Пабраде, Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.
«Фонтанка» писала, что в понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе между Белоруссией и Польшей. Вечером перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч человек, в том числе большое количество женщин и детей. Мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.