Сейм Литвы ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

Литовский сейм объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Ранее за введение ЧП выступило правительство страны, которое ожидало одобрения парламента.



«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы», — гласит сообщение в Twitter сейма, опубликованное 9 ноября.



Как отмечает Sputnik Литва, в парламенте 122 депутата проголосовали за введение ЧП, один выступил против, воздержавшихся не оказалось.

