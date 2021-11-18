Термен-фест соберет звезд электронной музыки эксклюзивно в эфире «Фонтанки»

Вечер с лучшими диджеями и музыкантами, играющими электронную музыку, можно будет провести на «Фонтанке» 20 ноября. С 19:00 и в течение трех часов на нашем сайте и в социальной сети «ВКонтакте» можно будет бесплатно присоединиться к уникальному концерту. Его участниками станут артисты из Франции, Великобритании, Нидерландов и России.



Хедлайнерами фестиваля (12+) станут Тося Чайкина и Сабрина, выступит один из пионеров русской электронной музыки Кто DJ? — он подготовил попурри из произведений для терменвокса (музыкального инструмента, в честь которого и назван Theremin Fest). Также вы услышите участника фестивалей Burning Man, Odyssey и Alfa Future People Aiwaska и многих других.