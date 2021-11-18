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Термен-фест соберет звезд электронной музыки эксклюзивно в эфире «Фонтанки»

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Вечер с лучшими диджеями и музыкантами, играющими электронную музыку, можно будет провести на «Фонтанке» 20 ноября. С 19:00 и в течение трех часов на нашем сайте и в социальной сети «ВКонтакте» можно будет бесплатно присоединиться к уникальному концерту. Его участниками станут артисты из Франции, Великобритании, Нидерландов и России.

Хедлайнерами фестиваля (12+) станут Тося Чайкина и Сабрина, выступит один из пионеров русской электронной музыки Кто DJ? — он подготовил попурри из произведений для терменвокса (музыкального инструмента, в честь которого и назван Theremin Fest). Также вы услышите участника фестивалей Burning Man, Odyssey и Alfa Future People Aiwaska и многих других.

За визуальную часть проекта отвечают петербургские мастера видеоперформанса Tonoptik, Grigory Gromov и Svibovitch.

Онлайн-концертом, для виртуального посещения которого не нужны никакие коды и где не будет ограничений, Петербург напомнит, что именно в нашем городе больше 100 лет назад был изобретен музыкальный инструмент.

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