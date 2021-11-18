Водитель, возивший ребенка в школу, задержан в Петербурге за сексуальное насилие

37-летний житель Выборгского района задержан на Суздальском проспекте по делу о сексуальном насилии над ребенком.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября, подозреваемого у дома, где он живет, взяли накануне сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска.
По предварительной информации, на него вышли после того, как в полицию обратился житель Петербурга с сообщением о странном поведении 8-летнего сына. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, водитель совершал насилие над ребенком, когда возил его в школу и обратно.
Задержанный дал признательные показания.