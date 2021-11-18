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Водитель, возивший ребенка в школу, задержан в Петербурге за сексуальное насилие

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37-летний житель Выборгского района задержан на Суздальском проспекте по делу о сексуальном насилии над ребенком.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября, подозреваемого у дома, где он живет, взяли накануне сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска.

По предварительной информации, на него вышли после того, как в полицию обратился житель Петербурга с сообщением о странном поведении 8-летнего сына. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, водитель совершал насилие над ребенком, когда возил его в школу и обратно.

Задержанный дал признательные показания.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
т.е. ему платили деньги, чтобы он отвозил ребёнка в школу ...

поподробнее, что это за урод ...
264519491
Ребята, ну это просто звездец. КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАСИЛИЕ.
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