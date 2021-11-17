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В центре исследования вакцин в США обнаружили пробирки с надписью «оспа»

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Несколько пробирок, на которых написано «оспа», случайно нашли в центре по исследованию вакцин в Пенсильвании. Об этом 17 ноября сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Замороженные пробирки с ярлыками «оспа» были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — цитирует телеканал сообщение ведомства.

В CDC подчеркнули, что сотрудник был в перчатках и маске, а содержимое пробирок было нетронуто. «Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества вещества из замороженных пробирок», — добавили представители CDC.

Официально последняя вспышка оспы в США произошла в 1947 году. Отметим, ВОЗ официально объявил об искоренении оспы в 1980 году после мощной вакцинационной кампании по всему миру.

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Комментарии (7)

Brevnault
Английское POX "оспа" также переводится как "сифилис". Так что, рано паниковать.
И говорят, что в одной из найденных в холодильнике пробирок плавала оливка, а на краю сосуда обнаружены следы губной помады.
Alex000
Удивительно, правда, пробирки с оспой в центре исследования вакцин. Невероятно. Это сенсация.
Pilat
Ну всё...теперь по закону жанра они на кого то нападут.
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