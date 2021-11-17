В центре исследования вакцин в США обнаружили пробирки с надписью «оспа»

Несколько пробирок, на которых написано «оспа», случайно нашли в центре по исследованию вакцин в Пенсильвании. Об этом 17 ноября сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).



«Замороженные пробирки с ярлыками «оспа» были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — цитирует телеканал сообщение ведомства.



В CDC подчеркнули, что сотрудник был в перчатках и маске, а содержимое пробирок было нетронуто. «Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества вещества из замороженных пробирок», — добавили представители CDC.

