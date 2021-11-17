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Мурашко: В России ведут работу по генетической паспортизации новорожденных

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В России ведется работа по генетической паспортизации новорожденных. Об этом на совещании по развитию генетических технологий 17 ноября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Стартует еще один проект в рамках «Медицинская наука для человека» — это генетическая паспортизация новорожденных. Татьяна Алексеевна (Голикова) активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности». Согласно документу, к 2025 году в России могут появиться генетические паспорта, назначением которых будет защита россиян от биологических и химических угроз. Вдобавок документ предусматривает создание национального банка сывороток крови и разработку системы мониторинга инфекционных заболеваний в России.

В июне 2020-го «Фонтанка» писала, что в РФ появится Национальная база генетической информации. С 2021 года на нее планировали ежегодно выделять средства из федерального бюджета.

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Комментарии (8)

lamer
Генетический анализ на отцовство тоже будут делать?
тов
Органы для пересадки богатым искать по соответствию.
orlovandrei1986
чипизация с детства? очередные опыты над детьми? хотелось бы пояснений.
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