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Монтаж Рождественской ярмарки ограничит движение в центре Петербурга

20 ноября в Петербурге начнут монтировать главную Рождественскую ярмарку. Как сообщил 17 ноября ее организатор, Центр контроля качества, движение автотранспорта в центре города будет ограничено.

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С 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря движение транспортных средств будет:

  • прекращено по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл. и на Манежной пл.;
  • ограничено путем сужения проезжей части справа по Караванной ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Инженерной ул. к Итальянской ул. и Итальянской ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Караванной ул. к Малой Садовой ул.;
  • ограничено путем введения одностороннего движения по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта:

  • 19 ноября с 00:00 до 23:59 по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл.;
  • с 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря по Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.
Фото: правительство Петербурга
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Главная рождественская ярмарка в Петербурге будет работать с 18 декабря 2021-го по 9 января 2022 года на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Ее темой снова станет гофмановский «Щелкунчик». Также в этом году появятся две дополнительные площадки — на Манежной площади и Певческом мосту. Там поставят фуд-траки.

Фото: правительство Петербурга

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Комментарии (1)

K_Lutsky
Опечатка в текте. Дополнительную ярмарку Беглов обещал на Конюшенной площади.
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