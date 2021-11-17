Монтаж Рождественской ярмарки ограничит движение в центре Петербурга

С 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря движение транспортных средств будет:
- прекращено по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл. и на Манежной пл.;
- ограничено путем сужения проезжей части справа по Караванной ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Инженерной ул. к Итальянской ул. и Итальянской ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Караванной ул. к Малой Садовой ул.;
- ограничено путем введения одностороннего движения по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.
Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта:
- 19 ноября с 00:00 до 23:59 по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл.;
- с 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря по Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.
Главная рождественская ярмарка в Петербурге будет работать с 18 декабря 2021-го по 9 января 2022 года на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Ее темой снова станет гофмановский «Щелкунчик». Также в этом году появятся две дополнительные площадки — на Манежной площади и Певческом мосту. Там поставят фуд-траки.