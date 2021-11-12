Режиссер Серебренников сам выплатил все 129 миллионов по делу «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил почти 129 миллионов рублей, взысканных с него и фигурантов дела «Седьмой студии». Об этом 12 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным собеседника информагентства, режиссеру помогли собрать эти деньги — в том числе некие бизнесмены. Ранее Серебренников заявлял, что такой суммы у него «определенно нет».
О том, что деньги, взысканные по делу о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа», выплачены, стало известно накануне. По данным ТАСС, арест, наложенный на имущество Серебренникова, отменен.
Напомним, что дело автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» шло с 2017-го по 2020 год. Самого Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина, а также экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В результате режиссер получил три года лишения свободы условно.
В феврале 2021 года стало известно о том, что Кириллу Серебренникову не продлили контракт в качестве худрука «Гоголь-центра», на его место был назначен Алексей Агранович.
В марте этого года «Седьмая студия» Серебренникова была ликвидирована по решению учредителей.