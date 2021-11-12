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Режиссер Серебренников сам выплатил все 129 миллионов по делу «Седьмой студии»

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Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил почти 129 миллионов рублей, взысканных с него и фигурантов дела «Седьмой студии». Об этом 12 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника информагентства, режиссеру помогли собрать эти деньги — в том числе некие бизнесмены. Ранее Серебренников заявлял, что такой суммы у него «определенно нет».

О том, что деньги, взысканные по делу о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа», выплачены, стало известно накануне. По данным ТАСС, арест, наложенный на имущество Серебренникова, отменен.

Напомним, что дело автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» шло с 2017-го по 2020 год. Самого Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина, а также экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В результате режиссер получил три года лишения свободы условно.

В феврале 2021 года стало известно о том, что Кириллу Серебренникову не продлили контракт в качестве худрука «Гоголь-центра», на его место был назначен Алексей Агранович.

В марте этого года «Седьмая студия» Серебренникова была ликвидирована по решению учредителей.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Естественно, у него нет и не было таких денег. Дали меценаты - анонимно, чтобы не злить чекистских псов.
мухомор
Сначала говорил, что чужого не брал.
Потом говорил, что возместить конечно не сможет, потому как таких денег нет. Честным путём столько не заработать.
Возмещает всё до копейки.
¯\_(ツ)_/¯
aprahka
Пойду схожу в Пятерочку.Куплю кефира по акции.....
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