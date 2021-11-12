Режиссер Серебренников сам выплатил все 129 миллионов по делу «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил почти 129 миллионов рублей, взысканных с него и фигурантов дела «Седьмой студии». Об этом 12 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По данным собеседника информагентства, режиссеру помогли собрать эти деньги — в том числе некие бизнесмены. Ранее Серебренников заявлял, что такой суммы у него «определенно нет».



О том, что деньги, взысканные по делу о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа», выплачены, стало известно накануне. По данным ТАСС, арест, наложенный на имущество Серебренникова, отменен.

