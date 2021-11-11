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Режиссёр Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили ущерб на 129 миллионов

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Режиссёр Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству ущерб на сумму 129 млн рублей по делу о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа». Об этом со ссылкой на Мещанский суд Москвы 11 ноября сообщает ТАСС.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменён по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — уточнила собеседница агентства.

Напомним, что дело автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» шло с 2017-го по 2020 год. Самого Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина, а также экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В результате режиссёр получил три года лишения свободы условно.

В феврале 2021 года стало известно о том, что Кириллу Серебренникову не продлили контракт в качестве худрука «Гоголь-центра», на его место был назначен Алексей Агранович.

В марте этого года «Седьмая студия» Серебренникова была ликвидирована по решению учредителей.

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