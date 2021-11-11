Центр госэкспертизы утвердил смету реставрации дома Чубакова на Васильевском. Проект появился до того, как здание пошло трещинами

Положительное заключение было выдано в начале октября. Согласно документации, «планируется реставрация и ремонт фасадов объекта культурного наследия в рамках его сохранения». На сайте ГГЭ к релизу о доме Чубакова прикреплено фото другого одноименного здания — на Карповке, которое тоже недавно попало в градозащитную и уголовную хроники.

Проект подготовило ООО «АЖИО» по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» по госпрограмме, в которой числится 255 домов-памятников. Он был одобрен комитетом по охране памятников в прошлом году, когда жители дома Чубакова еще не сообщали о новых разломах.

Как признаются в КГИОП, сейчас ситуация в столетнем здании уже другая. Однако это не отменяет сделанный проект, так как он больше «про красоту». В первую очередь стоит вопрос о работах по сохранению памятника. Сейчас в комитете на рассмотрении находится соответствующая экспертиза. Как рассказывала «Фонтанка», ее заказал застройщик Sun Development, который по соседству с объектом культурного наследия планирует возвести элитный жилой комплекс. Стройка началась в прошлом году, однако была приостановлена. Жители сообщали о трещинах, которые пошли по дому якобы из-за работ. В документе сообщается, что буквально с каждым днем здание наклоняется в сторону стройплощадки, а спасти его может только новостройка, которая подопрет «падающую» стену.