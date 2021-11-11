FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Центр госэкспертизы утвердил смету реставрации дома Чубакова на Васильевском. Проект появился до того, как здание пошло трещинами

Проект реставрации дома Чубакова на 11-й линии получил положительное заключение госэкспертизы

0
Печать

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» выдало положительное заключение в отношении достоверности стоимости проекта по реставрации дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова. Об этом сообщили в федеральном управлении госэкспертизы.

Положительное заключение было выдано в начале октября. Согласно документации, «планируется реставрация и ремонт фасадов объекта культурного наследия в рамках его сохранения». На сайте ГГЭ к релизу о доме Чубакова прикреплено фото другого одноименного здания — на Карповке, которое тоже недавно попало в градозащитную и уголовную хроники.

Проект подготовило ООО «АЖИО» по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» по госпрограмме, в которой числится 255 домов-памятников. Он был одобрен комитетом по охране памятников в прошлом году, когда жители дома Чубакова еще не сообщали о новых разломах.

Как признаются в КГИОП, сейчас ситуация в столетнем здании уже другая. Однако это не отменяет сделанный проект, так как он больше «про красоту». В первую очередь стоит вопрос о работах по сохранению памятника. Сейчас в комитете на рассмотрении находится соответствующая экспертиза. Как рассказывала «Фонтанка», ее заказал застройщик Sun Development, который по соседству с объектом культурного наследия планирует возвести элитный жилой комплекс. Стройка началась в прошлом году, однако была приостановлена. Жители сообщали о трещинах, которые пошли по дому якобы из-за работ. В документе сообщается, что буквально с каждым днем здание наклоняется в сторону стройплощадки, а спасти его может только новостройка, которая подопрет «падающую» стену.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний