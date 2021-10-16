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Дом Чубакова оградили от подрядчика капремонта. Главе компании запретили приближаться к зданию ближе чем на 100 метров

Суд запретил главе компании, ремонтировавшей дом Чубакова на набережной Карповки, близко подходить к зданию

Петроградский районный суд избрал меру пресечения Ивану Малахову, генеральному директору компании «Мастер Руф», проводившей ремонтные работы в доме Чубакова.

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Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 16 октября, Малахову предъявлено обвинение по 238-й статье УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). По версии следствия, Малахов «надлежащим образом не обеспечил эксплуатацию» тепловой электрической пушки, что создало угрозу здоровью проживающих в одной из комнат, где проводились ремонтные работы.

Также 9 октября «неустановленные сотрудники» при проведении строительных работ нарушили правила безопасности, что привело к возгоранию кровли дома. По данному эпизоду также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

На заседании Малахов просил меру пресечения в виде залога, следствие просило его арестовать. Суд всем отказал, запретив определенные действия. Гендиректору нельзя выезжать за пределы Петербурга, общаться со свидетелями, экспертами и потерпевшими по делу, а также подходить к дому Чубакова ближе чем на 100 метров.

Пожар в доме 30, лит. А, на набережной реки Карповки разгорелся вечером 9 октября. Никто не пострадал, но несколько квартир были уничтожены. Жильцам предложили временное жилье. ООО «Мастер Руф» проводило в доме-памятнике работы «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций». Корреспондент «Фонтанки» побывал на месте пожара, где один из жителей рассказал, что накануне происшествия видел рабочих подрядной организации и учуял запах алкоголя. По его словам, один из них привел на башню, откуда предположительно и начался пожар, девушку, чтобы, по всей видимости, устроить романтический вечер. Гендиректор компании заявлял, что пожар начался не с башни, где организация производила работы, а с чердака. Он также уточнял, что его рабочие не могли «отдыхать» в башне накануне происшествия.

© Фонтанка.Ру

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