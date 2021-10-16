Дом Чубакова оградили от подрядчика капремонта. Главе компании запретили приближаться к зданию ближе чем на 100 метров

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 16 октября, Малахову предъявлено обвинение по 238-й статье УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). По версии следствия, Малахов «надлежащим образом не обеспечил эксплуатацию» тепловой электрической пушки, что создало угрозу здоровью проживающих в одной из комнат, где проводились ремонтные работы.

Также 9 октября «неустановленные сотрудники» при проведении строительных работ нарушили правила безопасности, что привело к возгоранию кровли дома. По данному эпизоду также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).