FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Дороги Петербурга встали на 8 баллов. На перекрестке Таврической и Шпалерной — ДТП и «мясо»

В Петербурге собрались 8-балльные пробки

Вечерний час пик собрал на дорогах Петербурга восьмибалльные пробки. Это на два балла больше, чем обычно бывает в половине шестого часа вечера среды, и такая плотность движения сохранится в городе еще пару часов, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Особенно плотно сейчас в центре Петербурга, и не обошлось без ДТП, в том числе серьезных. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Таврической и Шпалерной улиц столкнулись легковой автомобиль и кроссовер. «Только что проезжали мимо, в белой машине — мясо!! — пишет участник группы Виктор. — Вырезают водителя, у белой машины левой стороны просто нет, у «Кашкая» правая сторона спереди всажена, кто-то летел на красный со скоростью боинга».

На место прибыли скорая и машина реанимации. Со слов Рената, одного из участников увезли на реанимации. Подробности произошедшего уточняются.

А на перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов внедорожник не дал KIA Optima закончить маневр и ударил ее в бок, пишет Виктория.

ПоделитьсяПоделиться

Заторы также скопились на КАД. На востоке кольцевой собралась почти 6-километровая пробка на внутреннем кольце, а на юге на 7 километров встало внешнее.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний