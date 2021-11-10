Дороги Петербурга встали на 8 баллов. На перекрестке Таврической и Шпалерной — ДТП и «мясо»

Особенно плотно сейчас в центре Петербурга, и не обошлось без ДТП, в том числе серьезных. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Таврической и Шпалерной улиц столкнулись легковой автомобиль и кроссовер. «Только что проезжали мимо, в белой машине — мясо!! — пишет участник группы Виктор. — Вырезают водителя, у белой машины левой стороны просто нет, у «Кашкая» правая сторона спереди всажена, кто-то летел на красный со скоростью боинга».

