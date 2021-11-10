Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении информатора Gulagu.net

Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении программиста Сергея Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с пытками заключенных. Об этом 10 ноября представители проекта сообщили в своем телеграм-канале.



Савельеву вменяли неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сидел в колонии. Сообщалось, что его заочно арестовали после выезда из России и готовятся объявить в международный розыск.



Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новый ролик с изнасилованиями заключенных. По словам правозащитников, пытки происходили в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. На видео пострадавшие привязаны к кровати, их заставляют на камеру говорить, что они «никто».

