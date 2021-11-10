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Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении информатора Gulagu.net

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Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении программиста Сергея Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с пытками заключенных. Об этом 10 ноября представители проекта сообщили в своем телеграм-канале.

Савельеву вменяли неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сидел в колонии. Сообщалось, что его заочно арестовали после выезда из России и готовятся объявить в международный розыск.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новый ролик с изнасилованиями заключенных. По словам правозащитников, пытки происходили в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. На видео пострадавшие привязаны к кровати, их заставляют на камеру говорить, что они «никто».

Также стало известно, что из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (2)

Дядя Бо
"уволили 18 сотрудников"
Фонтанка, это не опечатка? Просто уволили? За пытки? Без привлечения к уголовной ответственности?
VKuser173415
Хороший гамбит от прокуратуры. Смешно.
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