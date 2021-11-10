Не в метрах счастье. Почему площадь квартиры больше не главный показатель комфорта

Основной тенденцией в планировках квартир последнего времени является сокращение площади. С одной стороны, это следствие роста цен, когда общая стоимость большой квартиры не укладывается в бюджет даже с учетом ипотеки, с другой — изменение подходов к организации пространства и жизни в целом.

Почему количество комнат теперь считают по числу спален, сколько метров необходимо и достаточно для общего пространства кухни-гостиной и как на небольшой площади уместить все необходимое для жизни, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

Внесла свою лепту в планирование квартир и пандемия — в связи с переходом многих людей на удаленную работу появилась необходимость выделить в квартире небольшое помещение под кабинет. Есть также спрос на квартиры с террасами и балконами, чтобы создать рекреационную зону непосредственно в квартире.

Следствием того, что люди стремятся избавиться от «лишних» метров, становится вынос дополнительных помещений в места общего пользования — отсюда появление колясочных и кладовок на технических этажах. В этом же тренде — желание создать внутри жилого комплекса среду, которая дополнит комфорт квартиры. «На крыше паркинга мы строим площадку, где летом будет теннисный корт, а зимой — каток, — пояснила Надежда Калашникова . — Надо давать людям возможность проводить время на свежем воздухе в периметре жилого комплекса».

— Потребление квадратных метров стало более осознанным: люди хотят платить только за полезную площадь, поэтому все чаще студии появляются даже в домах бизнес-класса, — отметила директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова . — На первое место выходит ликвидность жилья — люди относятся к квартире как к инвестиции, даже если они в ней живут. А чем меньше метраж и выгоднее локация, тем проще процесс продажи в будущем.

Дмитрий Макаров , коммерческий директор ГК «Полис Групп» перечислил ряд признаков современных планировок : разумное использование метров, широкое распространение евроформата, где кухня и гостиная объединяются в помещение площадью 15–30 метров; появление мастер-спальни, где есть собственная ванная, гардеробная и какое-то рабочее место.

Отказ от лишних помещений, по словам Кукушкиной , идет, в первую очередь, за счет коридоров. Еще один важный тренд — увеличение доли квартир, которые сдаются с полной чистовой отделкой, что накладывает дополнительные обязательства на застройщика. Поскольку квартира с отделкой уже не предполагает глобальных переделок, то еще на стадии проектирования застройщик старается «расставить» мебель хотя бы приблизительно. Особенно в санузлах и на кухнях, чтобы люди понимали, как в этой квартире жить.

— Квартир по 150–200 метров мы уже не найдем, — подтвердила общий тренд на уменьшение метража Наталья Кукушкина , руководитель группы маркетинга Группы ЦДС . — Я бы сказала, что идет диффузия классов: с одной стороны, в бизнесе появляются студии; с другой, в стандарте и комфорт-классе есть спрос на квартиры с тремя спальнями и большой кухней-гостиной. Раньше пределом для этих классов было две спальни с кухней-гостиной, а теперь большие продуманные квартиры проникают во все ценовые сегменты.

При этом, по словам Аркадия Чернякова , новое поколение потребителей предъявляет другие требования к жилому пространству. Одним уже не нужны кухни — их заменяет доставка еды. Другие отказываются от стиральных машин в пользу прачечных.

— Тенденция сокращения площади квартир — общемировая и сохранится в течение 20–30 лет, — согласился Аркадий Черняков , генеральный директор компании Furnibotics . — Это связано не только со снижением доходов, но и с притоком населения в города, где доступных площадей для строительства жилья все меньше и меньше. Вынос строительства на окраины — не панацея, это ведет к другим проблемам. Поэтому застройщики уменьшают площади и увеличивают плотность застройки.

— Появляются форматы, где кухня-гостиная может быть проходной, а из нее — выход в спальню площадью от 8 до 12 кв. м, — пояснил Дмитрий Макаров . — В итоге уменьшаются площади всех помещений за исключением той самой зоны кухни-гостиной — она, наоборот, увеличивается. Клиент понимает, что нет смысла переплачивать за то, чем не будет пользоваться. И чем выше цена квартиры, тем ниже ликвидность, а квадратный метр в квартире меньшего метража может стоить больше, чем в большой квартире.

Уже несколько десятилетий на рынке присутствуют квартиры так называемого «евроформата» — в них кухня не отделена от соседней комнаты, а образует с гостиной общее пространство. И популярность такой организации пространства только растет. По словам представителей дизайн-отрасли и рынка отделочных услуг, в Петербурге такая тенденция устойчива.

— Фокус смещается со стен на то, чтобы в этих стенах было удобно находиться, — пояснил Черняков . — Пространства становятся многофункциональными. Сейчас есть запрос на маленькие личные пространства в связи с пандемией: не очень большая квартира с большим количеством отдельных комнат лучше, чем большая с малым числом комнат, так что в какой-то степени можно говорить о возвращении к советским стандартам жилья. Но пандемия закончится — и как долгосрочный этот тренд рассматривать нельзя. В долгосрочной перспективе (10–20 лет) надо будет его трансформировать.

Эксперт отметил, что ряд конструктивных проблем характерны практически для всех проектов, особенно в ЖК стандартного и комфорт-класса. Зачастую пространство кухни-гостиной организовано таким образом, что часть помещения оказывается в алькове, т.е. без достаточного естественного освещения. Сохраняются до сих пор комбинации балконной двери и окна, хотя в ЖК более высокого уровня предлагается панорамное остекление из комнаты на балкон.

— В год мы разрабатываем дизайн-проекты жилья общей площадью более 5 тыс. кв. м, из них больше половины приходится на квартиры евроформата, — рассказал Павел Лаврентьев , руководитель отдела дизайна компании РВТ-СПБ . — При этом интересно, что евро-кухню разные поколения потребителей используют по-разному. Если более старшее поколение воспринимает ее больше как гостиную, то люди среднего возраста с детьми чаще всего выделяют там столовую зону, а более молодые — устраивают кабинет, т.к. работать комфортнее на специально выделенном рабочем месте, а не в спальне. Особенно такой подход характерен для сотрудников зарубежных айти-компаний, для которых удаленка — не вынужденная в связи с пандемией мера, а стиль жизни.

Остаются проблемы с инженерными системами: «Даже в комплексах бизнес-класса не везде есть приточно-вытяжная вентиляция», — удивляется Павел Лаврентьев. А, например, в Москве такой проблемы нет. При всем стремлении к эффективному использованию площадей до сих пор на кухне часто возникают вентканалы — это увеличивает затраты на мебель и усложняет организацию пространства.



— Мы видим, что в квартире вместо маленькой кухни и непонятных комнат появляется деление на общее и частное пространство, — объяснила особенность евроформата Наталья Кукушкина. — У нас есть одно общее пространство кухни-гостиной, где один человек делает уроки, второй — ползает по полу, третий — смотрит телевизор, а четвертый — готовит обед. И гости тоже приходят туда. Как правило, его площадь от 15 до 30 квадратных метров, в нем несколько окон, обычно также есть выход на балкон или лоджию — дополнительные метры к этой кухне-гостиной. А частное — это маленькая спальня метров 10–11, где человек максимум спит или в одиночестве читает, смотрит телевизор. В социальном плане это показывает, что семьи стали более дружными и настроены больше времени проводить вместе.



Ольга Семенова-Тян-Шанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ, отметила, что в Финляндии квартиры с отдельными кухнями площадью 8–10 кв. м скорее редкость — начиная с 80-х годов их практически не проектировали.



— В целом понятно, откуда появилось увлечение евроформатом: из стремления проводить время дома вместе, быть друг у друга на глазах, — говорит она. — В моем понимании кухня-гостиная не должна быть меньше 17 кв.м — для класса комфорт-прайм. При этом спальни у нас достаточно небольшие — 8–9 кв. м. Но пандемия показала, что в такой спальне не хватает места для того, чтобы работать: надо куда-то поставить компьютер и при этом желательно сидеть не на кровати. Поэтому сейчас наши спальни стали больше на 3–4 кв.м, чтобы организовать рабочее место.



По словам Натальи Кукушкиной, сейчас застройщик должен дать выбор покупателю, предложив разные метражи в рамках любого типа квартир. Например, очень популярны квартиры с двумя спальнями площадью 49–50 кв. м, где все максимально компактно и только один санузел — такие квартиры люди чаще выбирают, исходя из ограниченного бюджета. В том же доме может быть и такая же «двушка» площадью 62–65 кв. м. И есть определенный срез покупателей, нацеленных на отдельные кухни площадью 10 кв. м.



— Квартиры с отдельной кухней всегда находят своего покупателя, — заметила Наталья Кукушкина, — Из всех квартир с одной спальней на них приходится около 10–15%. И я могу сказать, что классическая «однушка» — это не ограниченность бюджета, а осознанный выбор покупателя.



Ольга Семенова-Тян-Шанская говорит, что в ЮИТ квартиры с классическими планировками составляют около 30%, причем они есть и в однокомнатных, и в двух-трехкомнатных вариантах. При этом Наталья Кукушкина привела пример двух планировок однокомнатных квартир с одинаковой площадью — около 35 кв. м. В первом варианте есть большая кухня-гостиная площадью 14 кв. м2, в которой можно выделить три зоны, и небольшая спальня, где встает только кровать. Второй вариант — с 10-метровой кухней, но большой спальней, где может поместиться рабочее место. «Квартиры с кухней-гостиной берут чаще, но и классика находит своего покупателя», — отметила она.



По словам Ольги Семеновой-Тян-Шанской, в классических планировках гостиная, как правило, служит кому-то спальней, тогда как в объединенном варианте это встречается реже. «Из всех городов, где мы представлены, наиболее чувствителен к цене квадратного метра Петербург: если, не зная цены, покупатели выбирают планировку 80 кв. м, то узнав цену — 62 кв.м, — говорит она. — Мы видим, что семейная аудитория тяготеет к сложным компромиссам, и это чаще всего именно вопрос бюджета».



Несмотря на внимание петербуржцев к ценам, Павел Лаврентьев подчеркнул, что жилые комплексы с евро-планировками по доступным ценам сейчас активно реализуются на севере Петербурга. Застройщики, видя спрос на евро-жилье, делают это предложение в сегменте «эконом».



— В нашей проектной практике уже были евро-трешки, где на небольшой площади девелопер предложил покупателю гардеробную, зону для кладовой и постирочной, а также раздельный санузел, — перечислил достоинства «евро» Павел Лаврентьев. — Но вместе с тем мы видим по жилым комплексам прошлых лет, что эти зоны предлагали дополнительно купить в виде отдельных кладовых на технических этажах зданий.



Дмитрий Макаров, в свою очередь, говорит, что в последнее время выросла популярность «евродвушек», хотя спрос на классику тоже есть. Поэтому компания проектирует их примерно 50/50.



По его словам, застройщики подстраиваются под запросы рынка: если сейчас «евродвушки» пользуются большим спросом, то в следующих очередях логично их проектировать в большем объеме. Также он отметил, что «евротрешки» более популярны, чем классические двухкомнатные квартиры, а квартиры «4-евро» — чем просто «трешки».



— У нас есть классические однокомнатные квартиры с кухнями около 10 кв.м, — рассказала Надежда Калашникова. — Мне кажется, что в целом покупатель однушки не рассчитывает на кухню в 15 кв. м. Есть запрос на классические варианты и в квартирах большей площади.



Она подчеркнула, что особенности планировки зависят в том числе и от класса жилья. Например, «Л1» проектирует три новых проекта на юге города, которые позиционируются как бизнес-класс: там классических вариантов будет меньше.



И два, и полтора



Важный вопрос при выборе планировки — количество и наполнение санузлов. По словам Дмитрия Макарова, в идеале в квартире количество санузлов должно совпадать с количеством спален плюс гостевой. Но в целом, это вопрос вкуса, как и с кухней-гостиной: кому-то нужны и ванна, и душ, другим достаточно одной душевой.

Наталья Кукушкина рассказала, что в малокомнатных квартирах, как правило, проектируется один совмещенный санузел, редко — раздельный. И только если это большая квартира с одной спальней, то может быть полтора санузла — то есть один совмещенный с ванной или душевой и один — где только туалет.



— Чем-то приходится жертвовать: например, если появляется второй санузел, то не останется места для кладовки. Наша задача — предложить выбор. — пояснила Наталья Кукушкина. — Ну а если жертвовать не хочется, то берите больший метраж, где есть и кладовка, и два полноценных санузла. В квартирах с тремя спальнями обычно предусматривается два полноценных помывочных места: одно с ванной, второе — с душем.



Надежда Калашникова также отмечает, что полтора санузла сегодня — самое распространенное решение. При этом в гостевом, который располагается ближе к выходу, устанавливается гигиенический душ.



С точки зрения гибкости пространств удобно, когда есть возможность передвигать перегородки и вынести гостевой санузел в коридор, сообщил Павел Лаврентьев. Он также отметил: ниши, которые заранее запланированы в квартирах, обычно располагаются близко к инженерным системам, поэтому там можно оборудовать дополнительную душевую или постирочную, если уже есть гардеробная.



Все в одном



В тренде сокращения площадей находятся и решения для эргономичного оборудования малых пространств.



— 20 лет назад мы вывели на рынок студии — квартиры малого формата, — рассказала Надежда Калашникова. — И сразу встал вопрос об эргономике малых пространств: каким образом на небольшой площади разместить все необходимое для комфортной жизни. В течение этих 20 лет квартира-студия развивалась, и сейчас мы пришли к оптимальному размеру и форме таких квартир. Сейчас это около 30 квадратных метров, а начинали мы с меньшей площади. В средней студии два окна и, если говорить про форму, то это более квадратные или Г-образные квартиры.



Аркадий Черняков говорит о том, что сокращение площадей рождает запрос на то, чтобы в одной комнате-спальне разместить и кровать, и рабочее место, и зону гостиной, что возможно за счет использования специальных трансформирующихся мебельных систем.



— Кровать — самый большой уничтожитель пространства, она занимает 4–5 квадратных метров, а мы проводим в ней всего 8 часов в день, — считает Аркадий Черняков. — При этом даже потолок 2,65 метра не помеха тому, чтобы, например, установить подъемный механизм и поднимать кровать к потолку. Второй вариант — комната, где есть, например, трансформируемая система, объединяющая в себе функции гостиной, кабинета и гардеробной комнаты. С точки зрения функциональности, у вас есть потрясающий офис, где вы можете создать красивый фон для всех видеозвонков. Но как только вы закончите работу, то нажимаете кнопку — и ваш офис буквально исчезает.



При удаленной работе очень важно организовать рабочее место так, чтобы оно не находиться в спальне. Согласно последним исследованиям клинических психологов, у 80% людей, которые живут и работают в одной комнате, когда «офис» рядом с кроватью, есть проблемы со сном: человек подсознательно ассоциирует место для отдыха с работой и интенсивностью. То же самое можно сказать и рабочих местах, которые пытаются организовать на кухне.



По словам Аркадия Чернякова, при использовании такой мебели может быть масса вариантов, чтобы на маленьком пространстве реализовать все необходимое — даже спортзал, если есть в этом потребность.



Дмитрий Макаров дополнил: сэкономить место могут раздвижные двери, которые активно используются в скандинавских странах.



Эргономичная мебель наверняка приглянется покупателям жилья — особенно в однокомнатных квартирах, где особенно с обстановкой не размахнуться. Надежда Калашникова рассказала, что сейчас «Л1» завершила проект с компанией «Метриум», оборудовав квартиру не только мебелью, но даже текстилем — в буквальном смысле слова «под тапочки». И спрос на такие квартиры растет.



Надежда Калашникова отметила, что спрос на квартиры с мебелью сконцентрирован в сегменте однокомнатных квартир и студий. Но проверить, насколько рентабельна меблировка в этом случае сложно, т.к. они и так разлетаются первыми.



Павел Лаврентьев отметил, что у клиентов студии вызывают вопросы не только качество самой отделки, но и размещение сантехнического оборудования, поэтому обращения по ремонту и дизайну в квартирах с отделкой «под ключ» носят постоянный характер.



Что же касается организации трансформируемых гардеробных, то, по словам Аркадия Чернякова, они актуальны как раз в больших квартирах: никто не хочет урезать площадь и выделять под них отдельные помещения, если они не предусмотрены изначально.



С помещениями для хранения наметился отдельный тренд — вынос их за пределы квартир. И вопрос тут не столько практический, сколько экономический.



— Мы проектируем кладовые в подвальном помещении, — рассказывает Наталья Кукушкина. — И спрос на них есть, т.к. метры в квартире стоят гораздо дороже, чем в цоколе.



Павел Лаврентьев отметил, что кладовые в техэтаже удобны, но до них надо ехать на лифте, так что они больше подходят для хранения вещей, которые не нужны часто в доме.



— Глупо возражать, что кладовка удобнее в квартире, — считает Ольга Семенова-Тян-Шанская. — Но если за нее надо заплатить 170 тысяч и спуститься на технический этаж, а не 350 тыс. рублей за метры в квартире, то уже есть о чем подумать.



Она отметила, что такие отдельные кладовые пространства особенно востребованы для маленьких квартир.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»

