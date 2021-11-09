Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции против примерно 30 белорусских физических и юридических лиц. Об этом 9 ноября пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
По информации собеседников издания, в черный список могут попасть глава МИД Белоруссии Владимир Макей и авиакомпания «Белавиа». Кроме того, ограничения коснутся официальных лиц, которые, как считают в ЕС, имеют отношение к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Окончательное решение о санкциях может быть объявлено на следующей неделе.
Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенных визовых правил для официальных лиц белорусского режима. Подробнее о миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей читайте в интервью «Фонтанке» преподавателя кафедры международного права юрфака МГУ, эксперта по санкционному праву Сергея Гландина.