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Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

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Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции против примерно 30 белорусских физических и юридических лиц. Об этом 9 ноября пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, в черный список могут попасть глава МИД Белоруссии Владимир Макей и авиакомпания «Белавиа». Кроме того, ограничения коснутся официальных лиц, которые, как считают в ЕС, имеют отношение к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Окончательное решение о санкциях может быть объявлено на следующей неделе.

Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенных визовых правил для официальных лиц белорусского режима. Подробнее о миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей читайте в интервью «Фонтанке» преподавателя кафедры международного права юрфака МГУ, эксперта по санкционному праву Сергея Гландина.

Власти Польши и Белоруссии уже неоднократно обвиняли друг друга в развитии кризиса. Утром 9 ноября польское Минобороны показало, как белорусы стягивают войска к границе.

8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе.

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