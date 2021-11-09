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Белоруссия стягивает к границе войска

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Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю для мигрантов в Кузнице, сообщило 9 ноября минобороны Польши.

В доказательство своих слов военное ведомство выложило видео с пограничного пункта, у которому вчера собралась группа беженцев.

Польша отправила войска к границе накануне. В Минске это восприняли как «военную деятельность».

Караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе 8 ноября. Польша и Литва подвели к границе войска.

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Комментарии (16)

260650801
Сейчас Усатый Польшу завоюет!
кто-то страшный
Пусть у чехов Йожина запросят, как асимметричный ответ.
261847251
Будут этих беженцев как в пинг-понге туда-сюда гонять?
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