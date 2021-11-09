Белоруссия стягивает к границе войска

Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю для мигрантов в Кузнице, сообщило 9 ноября минобороны Польши.
В доказательство своих слов военное ведомство выложило видео с пограничного пункта, у которому вчера собралась группа беженцев.
Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 9, 2021
Польша отправила войска к границе накануне. В Минске это восприняли как «военную деятельность».