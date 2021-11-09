ТНТ могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ в юмористическом шоу. Дело возбудили по требованию петербургского депутата

Руководство телеканала «ТНТ» могут оштрафовать из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Административное дело возбудили по требованию депутата Государственной думы из Петербурга Михаила Романова.



Как сообщил «Фонтанке» 9 ноября сам Михаил Романов, проверить полицию, нет ли пропаганды в шоу «Игра», он попросил из-за жалоб в его адрес православной общественности. В одном из выпусков юмористического шоу артисты поцеловались на сцене. Отреагировав на обращение депутата, в МВД Москвы по Тверскому району возбудили административное дело по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Полицейские также отправили в Роскомнадзор документы для их оценки по статье 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). В случае если руководство телеканала привлекут в ответственности, ему грозит штраф.

