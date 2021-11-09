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ТНТ могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ в юмористическом шоу. Дело возбудили по требованию петербургского депутата

Телеканалу ТНТ может грозить штраф за пропаганду ЛГБТ

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Руководство телеканала «ТНТ» могут оштрафовать из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Административное дело возбудили по требованию депутата Государственной думы из Петербурга Михаила Романова.

Как сообщил «Фонтанке» 9 ноября сам Михаил Романов, проверить полицию, нет ли пропаганды в шоу «Игра», он попросил из-за жалоб в его адрес православной общественности. В одном из выпусков юмористического шоу артисты поцеловались на сцене. Отреагировав на обращение депутата, в МВД Москвы по Тверскому району возбудили административное дело по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Полицейские также отправили в Роскомнадзор документы для их оценки по статье 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). В случае если руководство телеканала привлекут в ответственности, ему грозит штраф.

Отметим, что шоу «Игра», выходившее в прайм-тайм в воскресенье, на данный момент закрыто. На телеканале объясняли, что приостановили съёмки из-за коронавируса. Ещё до объявления о закрытии шоу его критиковали Александр Масляков и руководство Первого канала. Масляков утверждал, что «Игра» — калька с КВН, только с крупным призовым фондом. Константин Эрнст называл игру «ворованной».

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Комментарии (6)

ahiir
Леонида Ильича надо посмертно привлечь к ответственности за
все поцелуи, запретить показ и упоминание Брежнева где бы то
ни было... А со всех тоскующих по прежним временам взимать
штраф в 5000 рублей...
Гриб
Я бы еще пригляделся к группе в ВК "Питер решает" , там на главное странице прикреплено видео где целуются два ну этих о которых можно говорить только хорошо или никак
Athair
А вот в советские времена поцелуи мужчин передавали по первому каналу... ;) ("Брежнев и Хонеккер")
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