«Я не безумец». Лукашенко допустил втягивание России в ситуацию с беженцами на границе с ЕС

Президент Белоруссии заявил, что ошибка его страны в ситуации на границе с Польшей может вовлечь в происходящее Россию.
«Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести», — приводит 9 ноября выступление Александра Лукашенко государственное информагентство «Белта».
По его словам, в ситуации со скопившимися на границе беженцами браться за оружие — это самоубийство. Белорусский лидер заявил, что вести войну с «несчастными людьми» — это «какая-то тренировка» или шантаж.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия знает свое место, но на колени не встанет.