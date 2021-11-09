«Я не безумец». Лукашенко допустил втягивание России в ситуацию с беженцами на границе с ЕС

Президент Белоруссии заявил, что ошибка его страны в ситуации на границе с Польшей может вовлечь в происходящее Россию.



«Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести», — приводит 9 ноября выступление Александра Лукашенко государственное информагентство «Белта».

