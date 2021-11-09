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«Я не безумец». Лукашенко допустил втягивание России в ситуацию с беженцами на границе с ЕС

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Президент Белоруссии заявил, что ошибка его страны в ситуации на границе с Польшей может вовлечь в происходящее Россию.

«Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести», — приводит 9 ноября выступление Александра Лукашенко государственное информагентство «Белта».

По его словам, в ситуации со скопившимися на границе беженцами браться за оружие — это самоубийство. Белорусский лидер заявил, что вести войну с «несчастными людьми» — это «какая-то тренировка» или шантаж.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия знает свое место, но на колени не встанет.

Власти Польши и Белоруссии уже неоднократно обвиняли друг друга в развитии кризиса. Сегодня утром польское Минобороны показало, как белорусы стягивают войска к границе.

8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе.

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Комментарии (19)

mrA
Белоруссия знает свое место, но позу хотелось бы еще раз обсудить
NAFTALIN 2000-2036
вроде как должно начинаться с того, что белорусские пограничники не допускают незаконного перехода границы со стороны РБ в Польшу. это потом уже к польским эстафета перейдет
265107508
Больной усач, я не фанат поляков, но тут они абсолютно правы. У деда совсем крынка потекла и он решил иракцев табуном согнать к границе. Поляки никого пускать к себе не обязаны, а Иракцы ему за такие выходки ещё джихад устроят.
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