NASA впервые в истории атакует астероид, чтобы проверить защиту Земли

Первая в истории космическая миссия, которая имитирует защиту Земли от удара астероида, назначена на 24 ноября. Об этом 8 ноября сообщает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что миссия DART (Double Asteroid Redirect Test, то есть попытка изменить движение двойного астероида. — Прим. ред.) направлена на небольшой астероид Диморф, который будет атакован 500-килограммовым аппаратом.
Фактически атаке будут подвергнуты два астероида, которые связаны друг с другом: Дидим (диаметром 780 метров) и его спутник Диморф, он же Дидим Б (диаметр — 160 метров). Двойной астероид в реальности не угрожает Земле. Миссия станет учебной.
Предполагается, что корабль-«камикадзе» врежется в Дидим Б на скорости больше 6 км/сек. Сближение будет фиксироваться камерой корабля-смертника, чтобы максимально точно определить место удара. Форма астероида станет понятна ученым только в последние 20 секунд перед столкновением.
Аппарат DART будет выведен в космос ракетой Falcon 9 компании Space X c калифорнийской авиабазы Ванденберг. Перехват астероидов может произойти в сентябре 2022 года, когда Дидим и Диморф будут находиться на расстоянии в 11 млн километров от Земли.
Ряд ученых критикуют миссию, так как она якобы может ускорить сближение двойного астероида с Землей. Сейчас считается, что Дидим и Диморф будут оставаться безопасными для нашей планеты еще как минимум 100 лет.
Сторонники миссии отмечают, что падение астероидов на Землю с непредсказуемыми последствиями — это вопрос времени, поэтому нужно учиться ликвидировать угрозы заранее.
Ранее в понедельник сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню.
«На сегодняшний день средств, способных спасти Землю [от внезапного падения небесных тел], нет», — заявлял в августе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
В 2021 году СМИ неоднократно писали о сближении с Землей потенциально опасных астероидов. В феврале к нашей планете подлетали сразу три крупных объекта, один из которых был размером с футбольное поле. В марте недалеко от нас пролетел астероид 2001 FO32 диаметром от 440 до 680 метров. В мае астрономы фиксировали сближение с астероидом 2015 KJ19, а в августе — с 2016 AJ193.
Стоит отметить, что тема астероидов интересует не только ученых. Весной 2021 года гитарист группы Queen Брайан Мэй выступил соавтором научной статьи об астероиде Дидим. Музыкант является членом Лондонской стереоскопической компании, у него есть образование астрофизика и степень доктора наук.