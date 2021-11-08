NASA впервые в истории атакует астероид, чтобы проверить защиту Земли

Первая в истории космическая миссия, которая имитирует защиту Земли от удара астероида, назначена на 24 ноября. Об этом 8 ноября сообщает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что миссия DART (Double Asteroid Redirect Test, то есть попытка изменить движение двойного астероида. — Прим. ред.) направлена на небольшой астероид Диморф, который будет атакован 500-килограммовым аппаратом.

Фактически атаке будут подвергнуты два астероида, которые связаны друг с другом: Дидим (диаметром 780 метров) и его спутник Диморф, он же Дидим Б (диаметр — 160 метров). Двойной астероид в реальности не угрожает Земле. Миссия станет учебной.



Предполагается, что корабль-«камикадзе» врежется в Дидим Б на скорости больше 6 км/сек. Сближение будет фиксироваться камерой корабля-смертника, чтобы максимально точно определить место удара. Форма астероида станет понятна ученым только в последние 20 секунд перед столкновением.

Аппарат DART будет выведен в космос ракетой Falcon 9 компании Space X c калифорнийской авиабазы Ванденберг. Перехват астероидов может произойти в сентябре 2022 года, когда Дидим и Диморф будут находиться на расстоянии в 11 млн километров от Земли.

Ряд ученых критикуют миссию, так как она якобы может ускорить сближение двойного астероида с Землей. Сейчас считается, что Дидим и Диморф будут оставаться безопасными для нашей планеты еще как минимум 100 лет.

Сторонники миссии отмечают, что падение астероидов на Землю с непредсказуемыми последствиями — это вопрос времени, поэтому нужно учиться ликвидировать угрозы заранее.

Ранее в понедельник сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню.

