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К Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 3,4 миллиона километров, сообщается 21 августа на сайте одного из подразделений НАСА.

По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида — 26 километров в секунду. Его размеры — от 400 до 1300 метров.

Как ранее пояснили в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.

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Комментарии (1)

bluxer
Когда уже наконец реально опасный прилетит?
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