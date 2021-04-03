Гитарист Queen опубликовал научную статью об астероиде Дидим

Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй выступил соавтором научной работы про астероид Дидим. Статья опубликована в журнале Icarus и на сайте ScienceDirect.



Как пишет 2 апреля «Афиша», в подготовке статьи принимали участие ученые из Франции, США, Греции и Великобритании. Мэй выступил как член Лондонской стереоскопической компании — у него есть образование астрофизика и степень доктора наук.



Ученые построили трехмерную модель околоземного астероида и выяснили, почему он распадается в космосе не так, как другие похожие объекты. Дидим до сих пор не распался окончательно из-за того, что он очень быстро вращается (полный оборот за 2,3 часа) — его удерживают центробежные силы.

