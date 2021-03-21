Крупнейший в этом году астероид подлетает к Земле

Астероид под названием 2001 FO32 диаметром от 440 до 680 метров 21 марта приблизится к Земле на минимальное расстояние, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Самый большой астероид из тех, что, как ожидается, пролетят мимо нашей планеты в 2021 году, будет на максимально близком расстоянии [от Земли] 21 марта. <...> Угрозы столкновения с нашей планетой сейчас или в будущие столетия нет», — цитирует ТАСС сообщение NASA.

В 19:03 мск между Землёй и 2001 FO32 будет «всего» 2 миллиона километров. «С точки зрения астрономии это расстояние считается близким, поэтому 2001 FO32 отнесен к "потенциально опасным астероидам"», — уточняет NASA. Скорость астероида — около 124 тыс. км/ч, больше, чем у большинства его собратьев, подлетающих к нашей планете.