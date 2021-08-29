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Рогозин вспомнил про динозавров. Он заявил, что средств спасения Земли от метеоритов сейчас нет

На сегодняшний день средств, способных спасти Землю от метеоритов, нет, заявил Рогозин

Системы мониторинга космического пространства России и США видят всё, кроме опасных сближений со стороны Солнца. Даже в случае обнаружения угрозы, справиться с ней будет невозможно. Об этом в интервью «Газете.ру», опубликованном 29 августа, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», — рассказал Рогозин.

По его словам, ранее Россия предлагала США совместный проект астероидно-кометной безопасности, поскольку «в одиночку Роскосмос такие вещи не потянет». «Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу, и путём воздействия на него обеспечить либо его разрушение, либо пытаться воздействовать на его орбиту. Как это сделать, мы понимаем на уровне теории», — добавил глава Роскосмоса, отметив, что США вести такие переговоры с Россией не стали.

«Фонтанка» писала, что в том же интервью Рогозин заявил, что в Роскосмосе занимается чисткой родственных кланов с помощью полиграфа.

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Комментарии (10)

Дядя Бо
Рогозин - дилетант. Пусть у Брюса Уиллиса консультируется, есть средства, или нет.,
Петр Петров
Из Мида принести порошок!!!
Alex000
При слове "динозавры" возникают вполне однозначные ассоциации :)
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