Рогозин вспомнил про динозавров. Он заявил, что средств спасения Земли от метеоритов сейчас нет

Системы мониторинга космического пространства России и США видят всё, кроме опасных сближений со стороны Солнца. Даже в случае обнаружения угрозы, справиться с ней будет невозможно. Об этом в интервью «Газете.ру», опубликованном 29 августа, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



«Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», — рассказал Рогозин.



По его словам, ранее Россия предлагала США совместный проект астероидно-кометной безопасности, поскольку «в одиночку Роскосмос такие вещи не потянет». «Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу, и путём воздействия на него обеспечить либо его разрушение, либо пытаться воздействовать на его орбиту. Как это сделать, мы понимаем на уровне теории», — добавил глава Роскосмоса, отметив, что США вести такие переговоры с Россией не стали.

