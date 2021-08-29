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Рогозин заявил, что чистит Роскосмос от родственных кланов. Для этого там используют полиграф

При приёме на работу в Роскосмос используют полиграф, заявил Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что занимается чисткой рядов сотрудников госкорпорации от родственных кланов в рамках борьбы с коррупцией. По его словам, в Роскосмосе сейчас введена система прохождения полиграфа при назначении на любую значимую должность.

«Кандидатам задаются два вопроса — первый касается его экономической добропорядочности, второй — его добропорядочности как гражданина, — сообщил Рогозин 29 августа в интервью «Газете.ру». — Эта история была введена по моему решению, она позволяет отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы. Поэтому гигантскую работу за последние годы провела эта система, в основном очистив людей, которые использовали бюджетные средства и свое властное положение для самообогащения или продвижения родственников. Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов. Мне докладывают, если такое имеет место», — отметил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава Роскосмоса пожаловался на недостаточное финансирование госкорпорации.

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Комментарии (3)

Петр Петров
брехло
aborigenSPB
А от Рогозина кто Роскосмос очистит? Тут уже полиграфа мало - бульдозер нужен.
Skazochny
не зря чуваки с полотенцами на башках приезжали, знатные образцы привезли...
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