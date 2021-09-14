NASA столкнет зонд с астероидом, чтобы отрепетировать Армагеддон и «спасти» Землю. Ученым затея не нравится

Специалисты NASA собираются отработать технологию «отбивания» от Земли опасных астероидов. В рамках миссии DART они попробуют увести с траектории маленький безвредный астероид Диморфос, столкнув его с зондом. Предполагается, что тест пройдет в октябре следующего года.
Как сообщает 9 сентября журнал Массачусетского технологического института со ссылкой на издание Icarus, ученые не считают грядущий эксперимент хорошей идеей. Согласно расчетам специалистов из Мэрилендского университета, 500-килограммовый зонд замедлит движение Диморфоса, и через какое-то время объект начнет раскачиваться на орбите и даже кувыркаться.
Маловероятно, что Диморфос или Дидимос – боле крупный астероид, вокруг которого вращается первый – настолько поменяют траекторию, что упадут на Землю. План опасен другим: во-первых, после столкновения с зондом в космос выбросит множество осколков, которые будут хаотично двигаться. Во-вторых, кувыркания Диморфоса затруднят дальнейшие исследования – в 2027 году к нему хотят отправить аппарат Hera.
В NASA все же полагают, что эксперимент стоит того: он может показать, смогут ли люди отбиваться от опасных небесных тел в случае реальной угрозы.