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NASA столкнет зонд с астероидом, чтобы отрепетировать Армагеддон и «спасти» Землю. Ученым затея не нравится

NASA хочет зондом «отбить» от Земли астероид

Специалисты NASA собираются отработать технологию «отбивания» от Земли опасных астероидов. В рамках миссии DART они попробуют увести с траектории маленький безвредный астероид Диморфос, столкнув его с зондом. Предполагается, что тест пройдет в октябре следующего года.

Как сообщает 9 сентября журнал Массачусетского технологического института со ссылкой на издание Icarus, ученые не считают грядущий эксперимент хорошей идеей. Согласно расчетам специалистов из Мэрилендского университета, 500-килограммовый зонд замедлит движение Диморфоса, и через какое-то время объект начнет раскачиваться на орбите и даже кувыркаться.

Маловероятно, что Диморфос или Дидимос – боле крупный астероид, вокруг которого вращается первый – настолько поменяют траекторию, что упадут на Землю. План опасен другим: во-первых, после столкновения с зондом в космос выбросит множество осколков, которые будут хаотично двигаться. Во-вторых, кувыркания Диморфоса затруднят дальнейшие исследования – в 2027 году к нему хотят отправить аппарат Hera.

В NASA все же полагают, что эксперимент стоит того: он может показать, смогут ли люди отбиваться от опасных небесных тел в случае реальной угрозы.

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