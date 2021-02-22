К Земле приближаются три крупных астероида. Один — размером с футбольное поле

К Земле 22 февраля приблизятся три крупных астероида, предупреждает лаборатория реактивного движения НАСА (NASA JPL).



Ближе всего к нашей планете 22 февраля окажется астероид 2020 XU6 диаметром 213 м — его величина сопоставима с размером футбольного поля. Путь астероида будет проходить в 4,088 млн км от Земли.

Два других астероида поменьше, размером примерно с самолеты. 2021 CC5, диаметром 40 м, окажется в 6,936 млн км от планеты, а 2020 BV9, размером в 23 м, приблизится к Земле на 5,617 млн км.