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К Земле приближаются три крупных астероида. Один — размером с футбольное поле

К Земле 22 февраля приблизятся три крупных астероида, предупреждает лаборатория реактивного движения НАСА (NASA JPL).

Ближе всего к нашей планете 22 февраля окажется астероид 2020 XU6 диаметром 213 м — его величина сопоставима с размером футбольного поля. Путь астероида будет проходить в 4,088 млн км от Земли.

Два других астероида поменьше, размером примерно с самолеты. 2021 CC5, диаметром 40 м, окажется в 6,936 млн км от планеты, а 2020 BV9, размером в 23 м, приблизится к Земле на 5,617 млн км.

Зато в День защитника Отечества рядом с планетой проскользит астероид размером уже с высотку. 2021 DX1, диаметром в 91 м, подойдет к Земле на 4,120 млн км.

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Комментарии (6)

Коля Мойкин
"диаметром 213 м — его величина сопоставима с размером футбольного поля."
Непонятно, то ли астероид плоский, то ли бывают шарообразные футбольные поля.
Modest_5e4ce41f7533b
Пролетает в 4 000 000 км от земли, но угрожать будет. У гопоты так принято, чем дальше от тебя, тем суровее угрозы.
aaignat
Подарок гуманойдов плесени для его участка в геленжике
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