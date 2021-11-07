В пух и мех: 30 стильных вариантов верхней одежды для зимы и простые правила ее подбора под ваш гардероб

Быть стильной — легко! Запоминай основные правила Коллаж: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Стильная зимняя верхняя одежда — это какая, как ее выбрать? В этом деле важна насмотренность, так как запутаться в одинаковых моделях оверсайз легче легкого. Примеряешь одно, второе, третье — голова кругом, хочется скорее купить и сбежать, оградив себя от страданий, причиненных шопингом. Предлагаем не наводить панику раньше времени, выдохнули. Сейчас всё расскажем, разбив варианты по категориям, а также добавим основные правила подбора верхней одежды под ваш гардероб.

Что в тренде На первом месте — традиционно пуховик. Вариантов много: оверсайз-модели, пуховик-халат на поясе, пуховик-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани.

На фото мы видим вариант дутого пуховика из экокожи. Как вам? Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Модели оверсайз хороши тем, что под них можно надеть несколько кофт или один большой удобный свитер. В магазинах массмаркета представлено огромное количество вариантов. Когда будете приобретать, обращайте внимание на наполнитель, много моделей не адаптированы под настоящую русскую зиму.



Не советуем покупать пуховик с синтепоном в составе Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Всё то же самое, что мы уже сказали про пуховики применимо к укороченным курткам, которые также очень популярны в этом сезоне — такие показывали на своих показах Versace и Louis Vouitton. Помним, что хорошая куртка легко надевается на ваш самый объемный свитер так, чтобы осталось место для еще одного. Особенно стильно укороченная куртка будет смотреться с сапогами с широким голенищем на грубой подошве.



Укороченные куртки лучше носить до -10 градусов, иначе рискуете простудиться Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Не сдают свои позиции и дубленки-авиаторы. Советуем выбирать модель из натуральных материалов. Носим с ботинками, сапогами, с каблуками и на плоском ходу. Дубленка-авиатор хороша тем, что может сочетаться одинаково хорошо с платьями длины мини и миди и с джинсами, брюками, главное, правильно подобрать цветовую палитру.



Дубленка прямого кроя или дубленка-авиатор? Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Экошуба. Да, та самая, что из меха чебурашки. По-прежнему носим с любовью и радостью. Советуем выбирать модели из натуральной овчины, в них теплее. В магазинах представлено много моделей из искусственных материалов, имейте в виду, что они скорее подходят для поздней осени, чем для полноценной зимы, особенно в Сибири.



Правильно подобранная экошуба обязательно согреет вас даже в самые лютые морозы Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Самая уютная модель пуховика, которая с каждым сезоном всё сильнее влюбляет в себя модниц — это одеяло. Пандемия прочно установила свои правила в мире моды, подарив нам тренд на домашний комфорт. Ощущение, что вы не покидали теплую постель будет согревать вас не хуже, чем наполнитель вашей куртки.



Уютный пуховик-одеяло, так и хочется в него закутаться Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Зимнее шерстяное пальто — еще один вариант, больше подходит для любительниц классического стиля. Смотрится дорого, элегантно, женственно. Кстати, зимнее пальто будет отлично смотреться с косынкой — модным аксессуаром этого сезона.



Элегантное пальто из шерсти для ценителей классики Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Не забываем про парку — отличный вариант на зиму, на наш взгляд. Отлично смотрится удлиненная прямого кроя. Носим с джинсами, меховыми ботинками или сапогами, разбавляем мягкими шарфами-пледами, утепляемся как можем.



Если захотелось отправиться на прогулку в лес (не забудьте прихватить с собой термос с чаем) Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Правила подбора

Первым делом проанализируйте то, из чего состоит ваш гардероб, чего там больше? Юбок и платьев или брюк и джинсов? Какая ваша зимняя обувь, куда вы чаще всего ходите? Не спешите хватать то, что стилисты обозвали ультрамодной новинкой. Если вы мама и часто гуляете с ребенком по улице, в вашем гардеробе преобладает удобная одежда, мягкие флисовые костюмы с худи или трикотажные варианты, то ваш вариант пуховик или шуба из экомеха. Насчет универсальности шубы стилисты спорят до сих пор: одни считают, что для повседневной носки она не годится, так как сковывает движения. Другая сторона придерживается мнения, что скованность движений — это вопрос личных предпочтений, а шуба всё же вариант под всё, так как отлично смотрится и с уютными ботинками, уггами, прогулочными костюмами, и с платьями и высокими сапогами на каблуках. Если решитесь покупать шубу, возьмите с собой на примерку объемную одежду: вам не должно быть тесно. Присядьте, обнимите себя за плечи, чтобы понять, как сидит пройма, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вас всё устраивает — смело покупайте и носите с удовольствием.



Если вы деловая бизнес-леди и придерживаетесь классического стиля в одежде, и джинсы в сочетании с фланелевой рубашкой и грубыми ботинками — это вообще не про вас, обратите внимание на зимнее пальто из шерсти на поясе, удлиненную дубленку, можно рассмотреть вариант с пуховиком-халатом на поясе, только в этом случае остановите свой выбор на базовом цвете (молочный, бежевый, черный), чтобы внедрить вещь в свой привычный стиль. Вариант с пуховиком в стиле оверсайз может увести ваш образ в сторону спорта. Приобретая вещь, имейте в виду, что женственные и элегантные образы с ним не составить, придется докупать что-то еще. Но при этом оверсайз-пуховик отлично впишется в повседневные кэжуал-образы.

Хорош вариант с укороченной курткой или дубленкой (берите натуральную) — удобно и стильно. Но если вы много ходите пешком или подолгу стоите на остановках в ожидании общественного транспорта, то вариант не для вас, возьмите модель в стиле уютного одеяла, не пожалеете.

Оцените цветовую палитру ваших вещей. Какие цвета преобладают в вашем гардеробе? Какого цвета обувь? Между верхней одеждой, обувью и аксессуарами не должно быть резких контрастов. Не следует покупать верхнюю одежду к шапке и шарфу, аксессуары докупаются в дополнении к основной вещи и могут стать отличным акцентом в образе. Например, если вы понимаете, что вам нужен черный пуховик или куртка, но вам не хочется ходить темным мрачным пятном, лучше приобретите два комплекта шапки и шарфа на смену: один вариант возьмите базовых цветов, а второй — тот, который будет поднимать вам настроение.

Про наполнитель Помните, что пуховик с натуральным наполнителем будет теплее. Самый надежный вариант — пух (гусиный, утиный, лебединый), также вас согреет смесь пуха и пера. За счет добавления пера пуховик становится более объемным, но при этом снижается его стоимость и сложность ухода за ним. Такой пуховик можно стирать в машинке. Успехом используются и синтетические материалы, изготовленные по современным технологиям. Самым дешевым наполнителем, но при этом и самым холодным является синтепон — не советуем. Самым качественным из искусственных считается тинсулейт. Этот материал не вызывает аллергию и обеспечивает прекрасную теплоизоляцию — он в два раза теплее натурального пуха. Холлофайбер и синтепух тоже имеют право на жизнь, так же как и верхняя одежда, изготовленная с использованием мембранных технологий.