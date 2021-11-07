В пух и мех: 30 стильных вариантов верхней одежды для зимы и простые правила ее подбора под ваш гардероб

Стильная зимняя верхняя одежда — это какая, как ее выбрать? В этом деле важна насмотренность, так как запутаться в одинаковых моделях оверсайз легче легкого. Примеряешь одно, второе, третье — голова кругом, хочется скорее купить и сбежать, оградив себя от страданий, причиненных шопингом. Предлагаем не наводить панику раньше времени, выдохнули. Сейчас всё расскажем, разбив варианты по категориям, а также добавим основные правила подбора верхней одежды под ваш гардероб.
Что в тренде
На первом месте — традиционно пуховик. Вариантов много: оверсайз-модели, пуховик-халат на поясе, пуховик-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани.
Модели оверсайз хороши тем, что под них можно надеть несколько кофт или один большой удобный свитер. В магазинах массмаркета представлено огромное количество вариантов. Когда будете приобретать, обращайте внимание на наполнитель, много моделей не адаптированы под настоящую русскую зиму.
Всё то же самое, что мы уже сказали про пуховики применимо к укороченным курткам, которые также очень популярны в этом сезоне — такие показывали на своих показах Versace и Louis Vouitton. Помним, что хорошая куртка легко надевается на ваш самый объемный свитер так, чтобы осталось место для еще одного. Особенно стильно укороченная куртка будет смотреться с сапогами с широким голенищем на грубой подошве.
Не сдают свои позиции и дубленки-авиаторы. Советуем выбирать модель из натуральных материалов. Носим с ботинками, сапогами, с каблуками и на плоском ходу. Дубленка-авиатор хороша тем, что может сочетаться одинаково хорошо с платьями длины мини и миди и с джинсами, брюками, главное, правильно подобрать цветовую палитру.
Экошуба. Да, та самая, что из меха чебурашки. По-прежнему носим с любовью и радостью. Советуем выбирать модели из натуральной овчины, в них теплее. В магазинах представлено много моделей из искусственных материалов, имейте в виду, что они скорее подходят для поздней осени, чем для полноценной зимы, особенно в Сибири.
Самая уютная модель пуховика, которая с каждым сезоном всё сильнее влюбляет в себя модниц — это одеяло. Пандемия прочно установила свои правила в мире моды, подарив нам тренд на домашний комфорт. Ощущение, что вы не покидали теплую постель будет согревать вас не хуже, чем наполнитель вашей куртки.
Зимнее шерстяное пальто — еще один вариант, больше подходит для любительниц классического стиля. Смотрится дорого, элегантно, женственно. Кстати, зимнее пальто будет отлично смотреться с косынкой — модным аксессуаром этого сезона.
Не забываем про парку — отличный вариант на зиму, на наш взгляд. Отлично смотрится удлиненная прямого кроя. Носим с джинсами, меховыми ботинками или сапогами, разбавляем мягкими шарфами-пледами, утепляемся как можем.
Правила подбора
Первым делом проанализируйте то, из чего состоит ваш гардероб, чего там больше? Юбок и платьев или брюк и джинсов? Какая ваша зимняя обувь, куда вы чаще всего ходите? Не спешите хватать то, что стилисты обозвали ультрамодной новинкой.
Если вы мама и часто гуляете с ребенком по улице, в вашем гардеробе преобладает удобная одежда, мягкие флисовые костюмы с худи или трикотажные варианты, то ваш вариант пуховик или шуба из экомеха.
Насчет универсальности шубы стилисты спорят до сих пор: одни считают, что для повседневной носки она не годится, так как сковывает движения. Другая сторона придерживается мнения, что скованность движений — это вопрос личных предпочтений, а шуба всё же вариант под всё, так как отлично смотрится и с уютными ботинками, уггами, прогулочными костюмами, и с платьями и высокими сапогами на каблуках.
Если решитесь покупать шубу, возьмите с собой на примерку объемную одежду: вам не должно быть тесно. Присядьте, обнимите себя за плечи, чтобы понять, как сидит пройма, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вас всё устраивает — смело покупайте и носите с удовольствием.
Если вы деловая бизнес-леди и придерживаетесь классического стиля в одежде, и джинсы в сочетании с фланелевой рубашкой и грубыми ботинками — это вообще не про вас, обратите внимание на зимнее пальто из шерсти на поясе, удлиненную дубленку, можно рассмотреть вариант с пуховиком-халатом на поясе, только в этом случае остановите свой выбор на базовом цвете (молочный, бежевый, черный), чтобы внедрить вещь в свой привычный стиль.
Вариант с пуховиком в стиле оверсайз может увести ваш образ в сторону спорта. Приобретая вещь, имейте в виду, что женственные и элегантные образы с ним не составить, придется докупать что-то еще. Но при этом оверсайз-пуховик отлично впишется в повседневные кэжуал-образы.
Хорош вариант с укороченной курткой или дубленкой (берите натуральную) — удобно и стильно. Но если вы много ходите пешком или подолгу стоите на остановках в ожидании общественного транспорта, то вариант не для вас, возьмите модель в стиле уютного одеяла, не пожалеете.
Оцените цветовую палитру ваших вещей. Какие цвета преобладают в вашем гардеробе? Какого цвета обувь? Между верхней одеждой, обувью и аксессуарами не должно быть резких контрастов. Не следует покупать верхнюю одежду к шапке и шарфу, аксессуары докупаются в дополнении к основной вещи и могут стать отличным акцентом в образе. Например, если вы понимаете, что вам нужен черный пуховик или куртка, но вам не хочется ходить темным мрачным пятном, лучше приобретите два комплекта шапки и шарфа на смену: один вариант возьмите базовых цветов, а второй — тот, который будет поднимать вам настроение.
Про наполнитель
Помните, что пуховик с натуральным наполнителем будет теплее. Самый надежный вариант — пух (гусиный, утиный, лебединый), также вас согреет смесь пуха и пера. За счет добавления пера пуховик становится более объемным, но при этом снижается его стоимость и сложность ухода за ним. Такой пуховик можно стирать в машинке. Успехом используются и синтетические материалы, изготовленные по современным технологиям. Самым дешевым наполнителем, но при этом и самым холодным является синтепон — не советуем. Самым качественным из искусственных считается тинсулейт. Этот материал не вызывает аллергию и обеспечивает прекрасную теплоизоляцию — он в два раза теплее натурального пуха. Холлофайбер и синтепух тоже имеют право на жизнь, так же как и верхняя одежда, изготовленная с использованием мембранных технологий.