«Ноябрь — мы сами». Группа «Мегаполис» представила клип про метафизическое тепло

Группа «Мегаполис» выпустила клип на заглавную песню своего последнего альбома «Ноябрь». Видеоролик, который снял на восьмимиллиметровую плёнку режиссёр Виталий Селин, опубликован в YouTube-канале группы в пятницу, 5 ноября.

«Внезапно сняли клип на заглавный трек. Не собирались и не думали об этом, жизнь вокруг так повернулась. Такой вот ноябрь, и мы в нём», — объяснил случившееся лидер «Мегаполиса», музыкант и писатель Олег Нестеров своим читателям в Facebook.