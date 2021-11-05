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«Ноябрь — мы сами». Группа «Мегаполис» представила клип про метафизическое тепло

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Группа «Мегаполис» выпустила клип на заглавную песню своего последнего альбома «Ноябрь». Видеоролик, который снял на восьмимиллиметровую плёнку режиссёр Виталий Селин, опубликован в YouTube-канале группы в пятницу, 5 ноября.

«Внезапно сняли клип на заглавный трек. Не собирались и не думали об этом, жизнь вокруг так повернулась. Такой вот ноябрь, и мы в нём», — объяснил случившееся лидер «Мегаполиса», музыкант и писатель Олег Нестеров своим читателям в Facebook.

Автор: megapolisband/YouTube<br>

Альбом «Ноябрь» вышел первой ковидной осенью, в сентябре 2020 года. Пластинка объединила стихи самых разных поэтов — от Осипа Мандельштама и Михаила Кузмина до Всеволода Некрасова и Андрея Вознесенского, став спектаклем. До этого Олег Нестеров с коллегами уже делал концертную программу в форме театральной постановки — спектакль «Из жизни планет».

Клип на «Ноябрь» родился внезапно, рассказал Олег Нестеров «Фонтанке».

«Ноябрь — это про замирание, парение над бездной, исход — и года, и жизни. Этот ноябрь страшнее, чем прошлый. Не факт, что веселее будущего», — уточнил лидер «Мегаполиса».

В то же время «Ноябрь» — это лишь эпизод в большом круге календаря, где непременно есть и центр Санкт-Петербурга, который «продолжает отдавать тепло, как печка-голландка, каналами и домами».

«Тепло метафизическое, вопреки всем ноябрям», — добавил подсказок для зрителей клипа Олег Нестеров.

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