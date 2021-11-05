«Ноябрь — мы сами». Группа «Мегаполис» представила клип про метафизическое тепло

Группа «Мегаполис» выпустила клип на заглавную песню своего последнего альбома «Ноябрь». Видеоролик, который снял на восьмимиллиметровую плёнку режиссёр Виталий Селин, опубликован в YouTube-канале группы в пятницу, 5 ноября.
«Внезапно сняли клип на заглавный трек. Не собирались и не думали об этом, жизнь вокруг так повернулась. Такой вот ноябрь, и мы в нём», — объяснил случившееся лидер «Мегаполиса», музыкант и писатель Олег Нестеров своим читателям в Facebook.
Автор: megapolisband/YouTube<br>
Альбом «Ноябрь» вышел первой ковидной осенью, в сентябре 2020 года. Пластинка объединила стихи самых разных поэтов — от Осипа Мандельштама и Михаила Кузмина до Всеволода Некрасова и Андрея Вознесенского, став спектаклем. До этого Олег Нестеров с коллегами уже делал концертную программу в форме театральной постановки — спектакль «Из жизни планет».
Клип на «Ноябрь» родился внезапно, рассказал Олег Нестеров «Фонтанке».
«Ноябрь — это про замирание, парение над бездной, исход — и года, и жизни. Этот ноябрь страшнее, чем прошлый. Не факт, что веселее будущего», — уточнил лидер «Мегаполиса».
В то же время «Ноябрь» — это лишь эпизод в большом круге календаря, где непременно есть и центр Санкт-Петербурга, который «продолжает отдавать тепло, как печка-голландка, каналами и домами».
«Тепло метафизическое, вопреки всем ноябрям», — добавил подсказок для зрителей клипа Олег Нестеров.