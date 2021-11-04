«Академик Иоффе» в наручниках. Почему судно с российскими учеными оказалось под арестом в Дании

Судно «Академик Иоффе» Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН / atlantic-new.ocean.ru Поделиться Поделиться







Посольство России в Дании накануне сообщило, что в порту Скаген датские власти задержали во время бункеровки на рейде российское научное судно «Академик Иоффе». То есть в это время оно заправлялось с танкера-буксировщика, стоя на якоре. Судовые документы были изъяты. На борту находятся 23 ученых и 38 членов экипажа.

Экипаж «Академика Иоффе» 26 октября завершил 59-ю научную экспедицию, во время которой работал в Атлантическом океане, и уже 30 октября судно вышло из Калининграда в новую, 60-ю по счету, экспедицию, также в Атлантику. Она должна была продлиться почти два месяца и завершиться 28 декабря в порту Калининграда. Судно 1 ноября прибыло в Данию, где и было арестовано.



«Академик Иоффе» находится в собственности России и используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН. В пресс-службе института на вопрос об обстоятельствах ареста и том, как теперь российские учены будут возвращаться домой, редакцию перенаправили в Министерство образования и науки, которому подчиняется институт. В Минобре, в свою очередь, ограничились скупым комментарием: посольство России занимается этим вопросом, а министерство «занимается изучением деталей инцидента, произошедшего с НИС «Академик Иоффе».

Позднее диппредставительство прокомментировало журналистам, что арест судна — это обеспечительные меры, наложенные по иску канадской туристической компании One Ocean Expeditions Ltd. «Наше посольство занимается этим вопросом. Как непосредственно судном, так и российскими гражданами, которые находятся на борту», — сообщила в четверг «Фонтанке» представитель МИД Мария Захарова. Судебная тяжба касается прошлой коммерческой деятельности судна. Сама канадская компания находится в процедуре банкротства.

Управляющий директор One Ocean Expeditions Эндрю Просин был вынужден давать показания под присягой на слушаниях по делу о банкротстве компании. Как сообщает Cruise Industry News, до возникновения проблем компания ежегодно совершала до 70 рейсов. Предполагалось, что к 2020 году выручка предприятия превысит 75 миллионов долларов.

В ходе процедуры банкротства One Ocean Expeditions был составлен список кредиторов. Общая сумма долга компании составила 29,5 миллионов канадских долларов (около $ 24 млн). Больше всего оператор задолжал клиентам — свыше 4,6 миллиона канадских долларов (около $ 3,7 млн). По данным One Ocean Expeditions, деньги за не состоявшиеся туры не смогли получить более 300 человек.

Договор между Институтом океанологии имени П. П. Ширшова и канадской стороной был заключен в 2012 году и предполагал возможность ежегодной пролонгации. Посредником между российским НИИ и One Ocean Expeditions выступала кипрская Terragelida Ship Management Limited (Институт океанологии до сих пор числится среди партнеров на сайте компании).



Фото: скриншот сайта terragelida.com.cy Поделиться Поделиться







Трудности у One Ocean Expeditions начались в 2018 году, когда зафрахтованное турфирмой научное судно «Академик Иоффе» село на мель. По словам Эндрю Просина, из-за поломки были отменены 9 рейсов, большинство из которых к тому моменту были полностью распроданы. Ущерб, в том числе из-за ремонта, составил более 6,5 миллионов долларов.

О том, что в 2019-м круизы также не состоятся, канадская компания узнала меньше чем за месяц до первого рейса. One Ocean Expeditions поставили перед фактом: зафрахтованные «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» остаются в России. Попытки срочно найти другие суда для размещения пассажиров успехом не увенчались.

Как сообщалось тогда, в ИО РАН заявили, что не имеют договорных отношений с One Ocean Expeditions напрямую. Оба судна были зафрахтованы кипрской компанией и находятся в её распоряжении в Калининградском порту приписки.

Канадская сторона утверждает, что с сентября 2018-го по апрель 2019 года вела переговоры с Институтом океанологии имени П. П. Ширшова, пытаясь урегулировать вопрос о возмещении ущерба. Речь шла о компенсации расходов на ремонт «Академика Иоффе» и упущенной выгоды в связи с отменой рейсов. Девять месяцев попыток разрешить ситуацию закончились ничем: российская сторона отказалась от каких-либо переговоров и отозвала свои суда.



В One Ocean Expeditions подсчитали: сумма предоплаченного фрахта обоих судов составила 800 тысяч долларов США. Не считая оставшегося на «Академике Иоффе» и «Академике Сергее Вавилове» имущества. Например, продуктов питания и напитков.

Сейчас канадская компания обратилась с арбитраж с целью взыскать ущерб с Института океанологии имени П. П. Ширшова. Речь идет о 6,5 миллионах долларов за ремонт «Академика Иоффе» и еще 12,5 миллионах долларов за «незаконное прекращение» фрахта. Помимо этого One Ocean Expeditions говорит, что на борту российских судов осталось имущество на 1,5 миллиона долларов.



На условиях анонимности редакция поговорила с несколькими сотрудниками Института океанологии. Один из них подтвердил предположение, что арест связан именно с разрывом фрахтовых контрактов.

Попутные с экспедициями фрахты для «Академика Иоффе» и «Академика Сергея Вавилова» были обычным делом, рассказывают собеседники. Это позволяло зарабатывать деньги для ремонта и содержания судов, иногда появлялись средства для финансирования экспедиций на других судах.



«В какой-то момент министерство дало указание разорвать все эти контракты, и они были разорваны. Естественно, неустойки не были выплачены, потому что никто не предоставил на это средства. На два судна — «Иоффе» и «Вавилов» — были наложены санкции, с тех пор они не заходили в иностранные порты», — рассказывает один из сотрудников института.

Например, в 2020 году в арктическую экспедицию ходило судно «Академик Мстислав Келдыш», хотя, как говорят сотрудники, состояние этого судна хуже, чем «Вавилов» и «Иоффе», которые раньше всегда работали на арктических экспедициях.

Не под запись ученые из института предполагают, что с возвращением ученых домой могут быть проблемы. «Фонтанка» направила запрос с Министерство образования и науки с просьбой прокомментировать эту информацию.

Согласно данным госзакупок, в недалеком будущем судно должно было отправиться на модернизацию. В октябре институт в рамках конкурса начал поиск подрядчика на разработку проекта ремонта. Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей, подвести итоги планируется 12 ноября.



Судно «Академик Вавилов», согласно тому же сайту госзакупок, также должно отправиться на модернизацию, 3 ноября институт объявил конкурс на проведение работ на 34,5 млн рублей. В своей «крайней» экспедиции, завершившейся 26 октября, «Академик Иоффе» занимался исследованием рельефа Атлантического океана. Точное описание целей экспедиции на сайте НИИ описывается так: «Получение новых данных о геоморфологии дна в глубоководных проходах и в районах распространения контуритовых дрифтов, о современных гидрологических условиях и особенностях осадконакопления, а также о плейстоцен-голоценовых седиментационных условиях в северо-восточной части Атлантического океана».

Схема экспедиционных работ в 59-м рейсе ПС «Академик Иоффе». Отмечены маршрут судна, совпадающий с галсами геоакустического профилирования, исследуемые полигоны, а также океанологические станции Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН / atlantic-new.ocean.ru Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН / atlantic-new.ocean.ru Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН / atlantic-new.ocean.ru Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН / atlantic-new.ocean.ru Поделиться Поделиться







Экспедиционные работы выполнялись на четырех полигонах и океанологических станциях: в юго-восточной части Иберийской котловины, глубоководных проходах Дискавери и Западном, а также в районе подводной горы Жозефин. Также выполнено попутное акустическое профилирование дна трансформного разлома Глория. Исследования проводились в рамках гранта, выданного РФФИ. Полученные материалы готовятся для представления на престижной отраслевой конференции Европейского союза наук о Земле EGU-2020 в Австрии.