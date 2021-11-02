Основатель Gulagu.net Осечкин сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

Глава правозащитной организации и руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Facebook безо всяких предупреждений удалил его аккаунт.



«Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4 999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября», — написал Осечкин в Telegram.



Правозащитник связывает удаление своего аккаунта с «очередной попыткой российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина». «Они боятся правды и огласки их страшных преступлений», — заявил он.

