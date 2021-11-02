Основатель Gulagu.net Осечкин сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

Глава правозащитной организации и руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Facebook безо всяких предупреждений удалил его аккаунт.
«Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё.
Правозащитник связывает удаление своего аккаунта с «очередной попыткой российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина». «Они боятся правды и огласки их страшных преступлений», — заявил он.
Напомним, ранее Осечкин анонсировал выход документального фильма о пытках заключённых в саратовской туберкулезной больнице
Также сообщалось, что передавший Gulagu.net архив видео с пытками информатор Сергей Савельев заочно арестован после выезда из России. Его собираются объявить в международный розыск.