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Основатель Gulagu.net Осечкин сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

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Глава правозащитной организации и руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Facebook безо всяких предупреждений удалил его аккаунт.

«Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4 999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября», — написал Осечкин в Telegram.

Правозащитник связывает удаление своего аккаунта с «очередной попыткой российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина». «Они боятся правды и огласки их страшных преступлений», — заявил он.

Напомним, ранее Осечкин анонсировал выход документального фильма о пытках заключённых в саратовской туберкулезной больнице № 1 ФСИН. Авторы пообещали назвать имена сотрудников ФСИН и осуждённых, которые участвовали в этом.

Также сообщалось, что передавший Gulagu.net архив видео с пытками информатор Сергей Савельев заочно арестован после выезда из России. Его собираются объявить в международный розыск.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Правозащитники пояснили, что файлы им передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы УФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Региональное СУ СК начало проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН. Начальника больницы и нескольких сотрудников саратовского управления ФСИН уволили.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (3)

angel of death
создаст себе 10 профилей в разных соц.сетях и будет постить под разными ip.... не вижу проблемы в продолжении его деятельности...
guess
Значит они все заодно, вся гниль сверху, западная, наша - всё из одного котла
User329
Fecebook и не пытался играть в принципиальность. Только бизнес.
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