Информатора Gulagu.net, обнародовавшего видео с пытками, объявляют в международный розыск

Полиция Саратова объявит в международный розыск Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками в колонии. Об этом 28 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.



«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — заявили в МВД.



В полиции уточнили, что Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, пока он сидел в колонии. Ранее стало известно, что он заочно арестован.

