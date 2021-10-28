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Информатора Gulagu.net, обнародовавшего видео с пытками, объявляют в международный розыск

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Полиция Саратова объявит в международный розыск Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками в колонии. Об этом 28 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — заявили в МВД.

В полиции уточнили, что Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, пока он сидел в колонии. Ранее стало известно, что он заочно арестован.

По версии следствия, Савельев с 2018-го по декабрь 2020-го «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование. После чего он передал эти данны «третьему лицу для распространения в СМИ».

Летом 2013 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Савельева в городе Крымске за торговлю наркотиками. Его приговорили к 9 годам. Отбывать наказание отправили в Саратовскую область, где он оказался в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Савельев стал свидетелем многочисленных пыток заключенных, включая изнасилования. Имея доступ к записям регистраторов сотрудников ФСИН, он копировал архив на флеш-носители. После освобождения Савельев на маршрутке добрался до Белоруссии, откуда он родом, и перебрался во Францию, где запросил политического убежища.Правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию архива в октябре 2021 года. Следственный комитет возбудил серию уголовных дел. Руководство Саратовского УФСИН подало в отставку, начальство ОТБ-1 было уволено.

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Комментарии (1)

SWd
Правильно. Сажать в тюрьму надо не убийцу, а того, кто сообщил об убийстве!
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