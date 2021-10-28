Информатора Gulagu.net, обнародовавшего видео с пытками, объявляют в международный розыск

Полиция Саратова объявит в международный розыск Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками в колонии. Об этом 28 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — заявили в МВД.
В полиции уточнили, что Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, пока он сидел в колонии. Ранее стало известно, что он заочно арестован.
По версии следствия, Савельев с 2018-го по декабрь 2020-го «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование. После чего он передал эти данны «третьему лицу для распространения в СМИ».