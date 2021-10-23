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Информатор Gulagu.net заочно арестован после побега из России. Он нарушил правила условно-досрочного освобождения

Савельев мог попасть в розыск из-за нарушения правил УДО

Сумевший вывезти пыточный архив ФСИН Сергей Савельев привлечен к уголовной ответственности после выезда из России. Он заочно арестован через две недели после публикации записей об изнасилованиях заключенных.

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Как выяснила «Фонтанка», материалы на заочное избрание Савельеву меры пресечения полиция подала в Октябрьский районный суд Саратова, по месту нахождения следственного управления Саратовского УМВД. Документы поступили 18 октября, и в тот же день Савельева заключили под стражу.

После заочного ареста МВД объявило обвиняемого в федеральный розыск.

В феврале 2021 года Заводской суд Саратова освободил Савельева условно-досрочно, на полтора года раньше срока. До лета 2022-го он должен был находиться под надзором и отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Летом 2013 года сотрудники ФСБ задержали Савельева в городе Крымске за торговлю наркотиками. Его приговорили к 9 годам. Отбывать наказание отправили в Саратовскую область, где он оказался в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Савельев стал свидетелем многочисленных пыток заключенных, включая изнасилования. Имея доступ к записям регистраторов сотрудников ФСИН, он копировал архив на флеш-носители. После освобождения Савельев на маршрутке добрался до Белоруссии, откуда он родом, и перебрался во Францию, где запросил политического убежища.

Правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию архива в октябре 2021 года. Следственный комитет возбудил серию уголовных дел. Руководство Саратовского УФСИН подало в отставку, начальство ОТБ-1 было уволено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

iphonedimona
Получит убежище гарантированно. В РФ сейчас никто выдавать не будет. Посмотрите, даже "дружественная" Монте-Негро патентованного вора Исмаилова не выдаёт.
098765
Я вот не понимаю.. Путин объявил борьбу с коррупцией, одного посадили, за другое, а где расследования? Эти занимались пытками, объявили в розыск того, кто об этом рассказал, а что с теми, кто пытал сделали? Где расследование? Про Сердюкова с Васильевой уже и говорить не хочется..
dragvs
Собирайте Международный трибунал для расследования международного преступления, а информатора необходимо наделить иммунитетом.
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