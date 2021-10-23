Информатор Gulagu.net заочно арестован после побега из России. Он нарушил правила условно-досрочного освобождения

Как выяснила «Фонтанка», материалы на заочное избрание Савельеву меры пресечения полиция подала в Октябрьский районный суд Саратова, по месту нахождения следственного управления Саратовского УМВД. Документы поступили 18 октября, и в тот же день Савельева заключили под стражу.
После заочного ареста МВД объявило обвиняемого в федеральный розыск.
В феврале 2021 года Заводской суд Саратова освободил Савельева условно-досрочно, на полтора года раньше срока. До лета 2022-го он должен был находиться под надзором и отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Летом 2013 года сотрудники ФСБ задержали Савельева в городе Крымске за торговлю наркотиками. Его приговорили к 9 годам. Отбывать наказание отправили в Саратовскую область, где он оказался в областной туберкулезной больнице
Правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию архива в октябре 2021 года. Следственный комитет возбудил серию уголовных дел. Руководство Саратовского УФСИН подало в отставку, начальство ОТБ-1 было уволено.