В Петербурге зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 с начала года

Всего в России за сутки выявлено 40 993 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 3 622 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За весь октябрь в стране впервые с начала пандемии выявили больше миллиона заразившихся коронавирусом за месяц. В Москве за сутки 7 603 заболевших. На втором месте — Петербург, на третьем — Московская область (2 737 заразившихся).



Как писала «Фонтанка», в больницы Петербурга увозят более 500 человек в сутки. Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах. Там развернуто 9 488 коек.

