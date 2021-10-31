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В Петербурге зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 с начала года

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 597 новых случаев коронавируса, сообщил федеральный оперштаб. Это рекордное значение с первой недели января 2021 года.

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Всего в России за сутки выявлено 40 993 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 3 622 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За весь октябрь в стране впервые с начала пандемии выявили больше миллиона заразившихся коронавирусом за месяц. В Москве за сутки 7 603 заболевших. На втором месте — Петербург, на третьем — Московская область (2 737 заразившихся).

Как писала «Фонтанка», в больницы Петербурга увозят более 500 человек в сутки. Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах. Там развернуто 9 488 коек.

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Комментарии (14)

bestteacher.1c
В Методических рекомендациях МР 3.1.2.0118-17 "Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ по субъектам РФ" утвержденных руководителем Фед. службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
А.Ю. Поповой указаны (рассчитаны) для каждой недели, для каждого региона РФ средние числа
заболевших и число заболевших, после достижения которого объявляется эпидемия.
В Санкт-Петербурге на 43 неделе эти числа следующие (на 10000 населения):
Среднее число заболевших 68,9, толерантый предел 86,9. Примем население СПб
равным 5500000. Получаем на этой неделе в день нормальное числом
заболевших 5500000/10000*68,9/7=5413 чел, а эпидемический
порог 5500000/10000*88,2/7=6827 чел.
Ковидобесы скромно не указали число заболевших в нашем городе. Сравнивая числа заболевших и нормативы понятно, что эпидемии нет. Есть развал медицины, неоказание помощи больным другими болезнями, а после их смерти запись оных в умерших от ковидлы.
266490984
Официально по статистике 1.3 млн вакцинированных, грубо говоря офиц 1 млн переболевших,неофициально еще столько же если не больше, думаю многим понятно как работает вакцина,пока все не переболеют цель вакцинации не будет выполнена
Coriander
А почему вы не публикуете рекорды Онкологических, Сердечно-сосудистых заболеваний и Суицидов? Безработицы? Никому не интересно? Только о короне всем интересно?
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