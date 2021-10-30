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В больницы Петербурга поступило еще 538 человек с COVID-19

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В Петербурге на лечении в коронавирусных больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 808 человек, говорится 30 октября в эпидемиологической справке Смольного.

За последние сутки в стационары поступили 538 инфицированных. 29-го числа было госпитализировано 553 пациента, а 28-го — 525.

Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах. Там развернуто 9 488 коек.

Первую прививку за последние сутки (без учета «Спутника Лайт») сделали 15 073 человека. Завершили цикл вакцинации 8 111 горожан. Всего в Петербурге полностью привито 1 894 327 человек. Запас вакцины в Северной столице составляет 671 874 дозы.

Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец напомнил, что в период нерабочих дней все пункты вакцинации от коронавируса в Петербурге будут работать в обычном режиме. Прививку можно сделать в 175 стационарных и 45 мобильных пунктах.

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