В больницы Петербурга поступило еще 538 человек с COVID-19

В Петербурге на лечении в коронавирусных больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 808 человек, говорится 30 октября в эпидемиологической справке Смольного.



За последние сутки в стационары поступили 538 инфицированных. 29-го числа было госпитализировано 553 пациента, а 28-го — 525.



Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах. Там развернуто 9 488 коек.



Первую прививку за последние сутки (без учета «Спутника Лайт») сделали 15 073 человека. Завершили цикл вакцинации 8 111 горожан. Всего в Петербурге полностью привито 1 894 327 человек. Запас вакцины в Северной столице составляет 671 874 дозы.

