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Госпитализация в коронавирусные больницы в Петербурге закрепилась выше 500 человек в сутки

Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями в Петербурге третий день подряд держится выше 500 человек в сутки, следует из статистики Смольного.

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В эпидемиологической справке от 29 октября говорится, что за минувшие сутки в стационары поступили 553 новых пациента. 28 октября сообщалось о 525 госпитализациях. А 27 октября о 528.

Всего на развернутых в Петербурге 9 488 койках лечатся уже 7 845 больных. Из них 718 — в реанимации, а 368 подключены к ИВЛ. Еще 38 968 петербуржцев — на амбулаторном лечении.

Первично привиты за минувшие сутки 12 935 человек. Закончили цикл — 9 625. А всего с начала кампании полностью привиты уже 1,88 млн жителей Петербурга. В запасе 693 тысячи доз.

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Комментарии (3)

Бабаха
по данным из интернетов
2020 год в России 5.1 тыс больниц на 1174 тыс. мест
1991 год в России 12.8 тыс больниц на 2038 тыс. мест
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