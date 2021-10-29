Госпитализация в коронавирусные больницы в Петербурге закрепилась выше 500 человек в сутки

В эпидемиологической справке от 29 октября говорится, что за минувшие сутки в стационары поступили 553 новых пациента. 28 октября сообщалось о 525 госпитализациях. А 27 октября о 528.



Всего на развернутых в Петербурге 9 488 койках лечатся уже 7 845 больных. Из них 718 — в реанимации, а 368 подключены к ИВЛ. Еще 38 968 петербуржцев — на амбулаторном лечении.



Первично привиты за минувшие сутки 12 935 человек. Закончили цикл — 9 625. А всего с начала кампании полностью привиты уже 1,88 млн жителей Петербурга. В запасе 693 тысячи доз.

