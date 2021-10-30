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Во всеоружии. В Смольном рассказали, как будут работать больницы города в нерабочие дни

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В Петербурге с 30 октября по 7 ноября принимать больных с COVID-19 и пневмониями будут 15 городских медучреждений и три федеральных стационара. Там развернуто 9 488 коронавирусных коек, в том числе 377 — для детей, рассказал 30 октября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Во всех стационарных учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов не менее чем на 2 недели, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19», — сообщил он.

Поликлиники с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме, а в праздничные дни, с 4-го по 7-е число — усиленным дежурным составом. Препаратов для лечения COVID-19 хватит на три месяца, отметил Лисовец.

Все пункты вакцинации от коронавируса в нерабочие дни будут работать в обычном режиме. Прививку можно сделать в 175 стационарных и 45 мобильных пунктах.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге вступили в действие жесткие ограничения для борьбы с COVID-19, которые продлятся до 7 ноября. О том, как будет жить город в период локдауна, читайте в материале «Фонтанки».

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