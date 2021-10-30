Блогера Эрика Давидыча задержали на Рубинштейна в Петербурге по плану «Перехват»

«Сегодня вечером, был введен план «Перехват», в розыске были два автомобиля: BMW и Mercedes. За угрозы водителю», — гласит запись в соцсети.

Как сообщили в группе « Дорожный инспектор » во «ВКонтакте» 29 октября, общение мужчины с инспекторами ДПС произошло приблизительно в 23:40.

Блогера Эрика Давидыча задержали вблизи дома 25 на улице Рубинштейна в Петербурге. Предварительно, он угрожал одному из водителей.

19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика (Давидыча) Китуашвили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Сам Китуашвили считает, что дело в отношении него было сфабриковано, поскольку он борется с коррупцией в полиции. Например, один из его роликов в YouTube, разоблачающий гаишника-взяточника, набрал более 5,5 миллиона просмотров. Приговор вынесли и гражданской жене блогера, Анне Каганской, как сообщнице. Она получила 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Также была освобождена по истечению срока давности.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал арест Эрика Китуашвили незаконным и присудил ему около 2 тысяч евро компенсации.



В декабре того же года Мосгорсуд изменил приговор и освободил его от наказания по истечению сроков давности.