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Блогера Эрика Давидыча задержали на Рубинштейна в Петербурге по плану «Перехват»

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Блогера Эрика Давидыча задержали вблизи дома 25 на улице Рубинштейна в Петербурге. Предварительно, он угрожал одному из водителей.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» 29 октября, общение мужчины с инспекторами ДПС произошло приблизительно в 23:40.

«Сегодня вечером, был введен план «Перехват», в розыске были два автомобиля: BMW и Mercedes. За угрозы водителю», — гласит запись в соцсети.

Блогер, добавили в сообществе, — владелец BMW. Мужчину доставили в отдел полиции.

19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика (Давидыча) Китуашвили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Сам Китуашвили считает, что дело в отношении него было сфабриковано, поскольку он борется с коррупцией в полиции. Например, один из его роликов в YouTube, разоблачающий гаишника-взяточника, набрал более 5,5 миллиона просмотров. Приговор вынесли и гражданской жене блогера, Анне Каганской, как сообщнице. Она получила 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Также была освобождена по истечению срока давности.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал арест Эрика Китуашвили незаконным и присудил ему около 2 тысяч евро компенсации.

В декабре того же года Мосгорсуд изменил приговор и освободил его от наказания по истечению сроков давности.

Эрик (Давидыч) Китуашвили — основатель популярного автомобильного портала и YouTube-канала Smotra.ru. Осенью 2014 года, после появлении «банды GTA», совершившей серию жестоких убийств на трассе М-4 «Дон», Давидыч созвал стритрейсеров и организовал охоту на бандитов. Десятки вооруженных гонщиков ездили по ночным дорогам и останавливали подозрительные автомобили.

Помимо видео об автомобилях, он стал известен скандальными роликами о работе сотрудников ГИБДД. Он рассказывал о коррупции в органах, взятках и вымогательствах инспекторов. В одном из выпусков просивший взятку инспектор заметил, что его снимают, и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Последовала реакция, и нескольких сотрудников ГИБДД уволили.

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Комментарии (6)

Gregory
Блогеры... что тут добавить...
260635291
Ну еще две тыщи баксов по ЕСПЧ получит. Но реальный срок, это реальный. Хотя конечно лучше чем в армии служить))).
Piligrino
1000 приседаний были исполнены давидычем?
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