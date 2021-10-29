Ремонт дороги на месяц ограничит проезд по Пулковскому и набережной Обводного

Как сообщает 29 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 30 октября по 30 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение транспорта по набережной Обводного канала на участке от Измайловского бульвара до Московского проспекта. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».
Ограничения:
- с 30 октября по 19 ноября и с 21 ноября по 30 ноября — на участке набережной от Измайловского бульвара до Московского проспекта без перекрестка с Парфеновской улицей;
- с 23:00 19 ноября до 7:00 20 ноября и с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября — на перекрестке Измайловского проспекта и набережной Обводного канала.
Перекрытия:
- с 16 по 19 ноября — Варшавский проезд у набережной Обводного канала;
- с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября — Варшавский мост.
Также с 30 октября по 30 ноября «Орион плюс» ограничит для ремонта дорожного покрытия проезд по участку Пулковского шоссе от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе.
На этот же срок будет ограничено движение по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта. АО «НИК» будет ремонтировать там трамвайные пути.
С 30 по 31 октября и с 6 по 7 ноября из-за строительства газопровода ограничат движение по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».
Также с 30 по 31 октября из-за работ ООО «СТАРК-СПБ» по реконструкции тепловой сети будет перекрыт проезд по улице Дмитрия Устинова от Шлиссельбургского шоссе до Караваевской улицы.
С 31 октября по 12 декабря для установки опор контактной сети ограничат движение транспорта по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза. Работы выполнит АО «НИК».