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Ремонт дороги на месяц ограничит проезд по Пулковскому и набережной Обводного

В последние дни октября в Петербурге вступят в силу ограничения движения, связанные с ремонтом дорог и трамвайных путей и работами на коммуникациях. В том числе водителей потеснят на Пулковском шоссе, набережной Обводного канала и Большой Пушкарской улице.

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Как сообщает 29 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 30 октября по 30 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение транспорта по набережной Обводного канала на участке от Измайловского бульвара до Московского проспекта. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Ограничения:

  • с 30 октября по 19 ноября и с 21 ноября по 30 ноября — на участке набережной от Измайловского бульвара до Московского проспекта без перекрестка с Парфеновской улицей;
  • с 23:00 19 ноября до 7:00 20 ноября и с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября — на перекрестке Измайловского проспекта и набережной Обводного канала.

Перекрытия:

  • с 16 по 19 ноября — Варшавский проезд у набережной Обводного канала;
  • с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября — Варшавский мост.
Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 30 октября по 30 ноября «Орион плюс» ограничит для ремонта дорожного покрытия проезд по участку Пулковского шоссе от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга
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На этот же срок будет ограничено движение по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта. АО «НИК» будет ремонтировать там трамвайные пути.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 30 по 31 октября и с 6 по 7 ноября из-за строительства газопровода ограничат движение по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 30 по 31 октября из-за работ ООО «СТАРК-СПБ» по реконструкции тепловой сети будет перекрыт проезд по улице Дмитрия Устинова от Шлиссельбургского шоссе до Караваевской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 31 октября по 12 декабря для установки опор контактной сети ограничат движение транспорта по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза. Работы выполнит АО «НИК».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (2)

266364237
30 дней чтобы залатать 4км дороги на пулковском шоссе? они полностью снимут полотно и положат новый асфальт?
ФИНЭК
За месяц на Пулковском шоссе асфальт можно десять раз постелить. Что они там делать будут?
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