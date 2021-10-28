В Петербурге с 8 ноября общепит, кинотеатры и объекты досуга будут работать только до 23:00

Проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также будет разрешено до 23:00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.

С 8 ноября предприятия общественного питания, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств, объекты развлечения и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы смогут работать только до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционку работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации.



Кроме того, работодателям рекомендовано освободить от работы сотрудников для прохождения вакцинации (в день прививки и на следующий — как для первого, так и для второго компонента).



С 30 октября не вакцинированным против COVID-19 неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.



При посещении мероприятий и организаций, где введено требование QR-кода, обладателям справки о медотводе также придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня до предъявления.

