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В Петербурге с 8 ноября общепит, кинотеатры и объекты досуга будут работать только до 23:00

В Петербурге вводят дополнительные коронавирусные ограничения с 8 ноября

Правительство Петербурга определило, по каким правилам город будет жить после окончания локдауна. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление внес губернатор Александр Беглов, сообщает 28 октября пресс-служба Смольного.

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Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ»
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С 8 ноября предприятия общественного питания, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств, объекты развлечения и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы смогут работать только до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена.

Проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также будет разрешено до 23:00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционку работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации.

Кроме того, работодателям рекомендовано освободить от работы сотрудников для прохождения вакцинации (в день прививки и на следующий — как для первого, так и для второго компонента).

С 30 октября не вакцинированным против COVID-19 неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

При посещении мероприятий и организаций, где введено требование QR-кода, обладателям справки о медотводе также придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня до предъявления.

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ»

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Комментарии (22)

kоt-obormot
Давай всеобщую зачистку малого бизнеса. Пускай опять останутся только кровососы бюджетные. И армия деревянных солдат Урфина Джюса.
Павелко Алексей
Вангую, что на новогодние праздники работа будет опять запрещена
Nazariuss
Роспотребные истерички опять свои аксиомы вывели о сильнодействии ковида в заведениях после 23-х вечера ) Воистину, недаром раньше мыши крысы и порошки для них это было в приоритете, теми материями и живут до сиих пор )
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