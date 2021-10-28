Южная Корея выдала США российского хакера, который не успел вернуться на родину из-за ковидных ограничений

Южная Корея экстрадировала в США россиянина — предполагаемого участника многонациональной хакерской группировки. Он якобы причастен к краже 2 миллионов долларов у американских компаний и частных лиц, сообщает 28 октября агентство Yonhap.



В августе в Огайо мужчине предъявили обвинение в кибер-краже с помощью вредоносного ПО Trickbot. Суд Сеула рассмотрел запрос США и 2 сентября одобрил выдачу хакера. Депортация состоялась 20 октября.



Как писало издание KBS News, россиянин приехал в Корею в феврале 2020-го, застрял из-за коронавирусных ограничений и провел там больше года. Срок действия его паспорта истек, а когда мужчина переоформил документ, улететь в Россию не успел — его задержали.

