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Южная Корея выдала США российского хакера, который не успел вернуться на родину из-за ковидных ограничений

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Южная Корея экстрадировала в США россиянина — предполагаемого участника многонациональной хакерской группировки. Он якобы причастен к краже 2 миллионов долларов у американских компаний и частных лиц, сообщает 28 октября агентство Yonhap.

В августе в Огайо мужчине предъявили обвинение в кибер-краже с помощью вредоносного ПО Trickbot. Суд Сеула рассмотрел запрос США и 2 сентября одобрил выдачу хакера. Депортация состоялась 20 октября.

Как писало издание KBS News, россиянин приехал в Корею в феврале 2020-го, застрял из-за коронавирусных ограничений и провел там больше года. Срок действия его паспорта истек, а когда мужчина переоформил документ, улететь в Россию не успел — его задержали.

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Комментарии (1)

ЧижПыж
Глупый хакер.
Год назад, российский дипломат с семьей и скарбом на дрезине сваливал. Тоже из из Кореи. Правда, Северной.
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